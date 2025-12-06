Zátonyra futott Bulgária délkeleti partjainál egy, az úgynevezett orosz szellemflottához tartozó olajszállító, amelyet november végén ukrán támadás ért a Boszporusz közelében – közölte szombaton Anton Zlatanov, a bolgár határvédelmi rendőrség vezetője. A helyi hatóságok szerint jelenleg a legénység kimentésére készülnek, ám az időjárási körülmények jelentősen nehezítik a műveletet.

A vizsgálatok szerint a Kínában bejegyzett, feltételezések alapján illegális orosz olajszállításra használt Kairos fedélzetén tíz fős legénység tartózkodik.

A hajót pénteken, dél körül észlelte a bolgár határőrség, de a személyzet csak órákkal később lépett kapcsolatba a hatóságokkal. Később már jelezték, hogy mentést kérnek, mivel a hajó viharban rekedt és a hullámok időnként a négy métert is elérik.

Zlatanov szerint a határőrség speciális felszerelésű hajója készenlétben áll, és szükség esetén két vontatóhajó, valamint egy helikopter is bekapcsolódhat a mentési műveletbe. A térségben azonban továbbra is erős a szél, ami akadályozza az evakuálást.

A Kairos korábban Törökország közlése szerint éppen Novorosszijszk orosz kikötő felé tartott, amikor november 28-án külső támadás érte mintegy 28 tengeri mérföldre a török partoktól, és a fedélzeten tűz keletkezett. A tankhajó azon szankciós listán szerepel, amelyet Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt állított össze a nemzetközi közösség.

A mostani incidens Ahtopol térségében, a török határhoz közel történt, ahol a hajó mintegy egy tengeri mérföldre a parttól akadt fenn a zátonyon. A hatóságok folyamatos megfigyelés alatt tartják a sérült járművet.