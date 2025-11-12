Bulgáriának mindössze egy hónapra elegendő benzinkészlete maradt, miközben az ország az orosz Lukoil elleni amerikai szankciók életbe lépésére készül – közölte kedden Asszen Aszenov, az állami tartalékügynökség elnöke, melyet a 444 írt meg.

Az USA és Nagy-Britannia által bevezetett szankciók a két legnagyobb orosz olajvállalat (Lukoil, Rosznyefty) ellen rettentő érzékenyen érintik Bulgáriát, ahol a Lukoil tulajdonában van a burgaszi olajfinomító, illetve számos tároló- és vezetékinfrastruktúra,

Energiaipari szakértők szerint arról számolnak be, hogy vannak további készleteik más uniós tagállamokban, azonban ezeket még a Lukoil elleni szankciók előtt kellene behozni.

A hírek szerint ezek a készletek viszont csak 4-5 napra lennének elegendők.

A Reuters arról számol be, hogy Bulgária már tett lépéseket a kiszolgáltatottság ellen. Első körben betiltotta a dízel és repülőgép-üzemanyagok exportját, aztán elfogadtak a parlamentben egy törvényt, ami lehetővé teszi, hogy a burgaszi finomítót új tulajdonosnak adják el, ez ellátás ezzel mentesülne az amerikai szankciók hatásai alól.