Az iratok gyűjtésére, elemzésére, bolgár szolgáltatók és intézmények, valamint magánszemélyek meghallgatására hivatott bizottság létrehozását a korrupció miatt amerikai és brit szankciókkal sújtott Deljan Peevszki egykori médiamágnás pártja javasolta.

Kapcsolódó Donald Trump bebörtönözné Soros Györgyöt

A javaslatot a kormánykoalíció két pártja, illetve az összes radikális jobboldali, illetve oroszbarát frakció szavazatai révén fogadták el. A legnagyobb kormánypárt, a GERB és az Európa-barát CC/BD pártszövetség nem támogatta.

Az ideiglenes bizottság feladata "megállapítani a pénzmozgást, és azonosítani az esetleges összefüggéseket pártokkal, bíróságokkal, iskolákkal, médiumokkal, gazdasági körökkel és közintézményekkel".

"A bolgár parlament továbbra is igyekszik korlátozni a kritikus civilszervezetek tevékenységét, a forgatókönyv a Kreml kézikönyvét követi, amelyet Magyarországon is alkalmaznak" - jelentette ki Teodor Szlavev, a Jogi Kezdeményezések Bolgár Intézete nevű civil szervezet igazgatója.

"Diktatúra csak aktív állampolgárok és szervezetek hiányában tud működni, és úgy látszik, itt is ez a cél" - mondta Adela Kacsaunova, a bolgár Helsinki Bizottság társelnöke és jogi igazgatója.

Soros György Nyílt Társadalom alapítványának bulgáriai szervezetét 1990-ben hozták létre Szófiában, közvetlenül a kommunista rendszer bukása után. Az alapítvány számos oktatási programot, az igazságügy reformját, a hátrányos megkülönböztetés elleni harcot finanszírozza, de több ország vezetője azzal vádolja, hogy rendszerváltoztatást akar elérni az általa finanszírozott civilszervezetek révén.