Havi és éves összevetésben egyaránt nőtt az euróövezet ipari termelése szeptemberben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint.

Szeptemberben az eurózóna ipari termelése 0,2 százalékkal nőtt az augusztusihoz képest, miután egy hónappal korábban 1,1 százalékos zsugorodást jegyeztek fel.

Elemzők azonban nagyobb mértékű, 0,7 százalékos havi növekedésre számítottak az év kilencedik hónapjára.

Szeptemberben havi szinten az euróövezetben a köztes javak termelése 0,3 százalékkal, a beruházási javaké ugyancsak 0,3 százalékkal nőtt, ezzel szemben a tartós fogyasztási cikkek termelése 0,5 százalékkal, a nem tartós fogyasztási cikkeké pedig 2,6 százalékkal zsugorodott. Ugyanakkor az energiaipari termelés 1,2 százalékos havi növekedést mutatott.

Az Eurostat által közzétett adatok szerint szeptemberben az euróövezet ipari termelése 1,2 százalékkal nőtt éves összehasonlításban. Az elemzők nagyobb, 2,1 százalékos emelkedésre számítottak. Egy hónappal korábban, augusztusban szintén 1,2 százalékos éves növekedést regisztráltak.

Az Európai Unióban az ipari termelés éves szinten 2,0 százalékkal bővült az augusztusi 1,1 százalékos növekedés után, míg havi összevetésben 0,8 százalékos bővülést jegyeztek fel az előző havi 0,9 százalékos zsugorodás után.