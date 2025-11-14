Az ultranagy hatótávolságú Airbus A350-1000ULR repülési történelmet ír azzal, hogy 22 órán át non-stop repül. Az ausztrál nemzeti légitársaság, a Qantas bemutatta forradalmi, ultrahosszú távú járatát, az Airbust, amely 22 órás non-stop repüléssel ír majd repüléstörténetet. A repülőgép 2027-től közvetlenül Sydney-t köti össze Londonnal és New Yorkkal – írta az Express.

A jelenleg a franciaországi Toulouse-ban épülő gép főbb részeit – beleértve a törzset, a szárnyakat és a futóművet – már összeszerelték. A Qantas Brisbane-ben mutatta be a legmodernebb repülőgépet, amely hamarosan egy speciális hangárba érkezik, ahol a motorokkal és a repülési rendszerekkel szerelik fel, mielőtt 2026-ban megkezdődik tesztelési ütem. Vanessa Hudson, a Qantas vezérigazgatója a légitársaság nemzetközi stratégiájának kulcsfontosságú pillanataként jellemezte az eredményt.

„Tekintettel Ausztrália világban elfoglalt helyére, a Qantas hosszú múltra tekint vissza a légiközlekedési korlátok lebontásában. A Sunrise Projekt nemcsak a távolságot fogja leküzdeni, hanem alapvetően megváltoztatja az utazási szokásokat is a világon” – mondta. „Ezek a járatok akár négy órával is lerövidíthetik az utazást, minimalizálja a jetlaget és maximalizálja a kényelmet.”