A csillagászok előrejelzései alapján az elmúlt hetekben tovább nőtt a 2024 YR4 kódú aszteroida becsapódásának esélye – írja a New York Times.

Jelenleg 3,1 százalék az esélye annak, hogy az égitest 2032 december 22-én becsapódik a Földbe.

Természetesen nem ez az első eset, hogy a csillagászok a Földre potenciálisan veszélyt jelentő objektumokat figyelnek meg, ezeknél azonban a leggyakrabban nagyon alacsony a becsapódás valószínűsége, a további számítások után általában egészen nullára módosul az esély.

A NASA kedden új méréseket végzett, amelyek szerint a meteoritnak van a korábbi, nagy méretű objektumok közül a legnagyobb esélye a bolygónkba való becsapódásra.

A csillagászok szerint a mostani meteorit – amely 3,1 százalékkal eltalálja a Földet – jóval kisebb, mint az évekkel ezelőtti 2,7 százalékosnak jósolt Apophis.

Persze 40-90 méter közöttire tehető átmérővel rendelkező meteorit képes lehet óriási pusztításra is, főleg lakott területek esetén. A szakemberek szerint még sok múlik azon, hogy az égitest hol is lép be a Föld légkörébe, hiszen az objektum becsült pályája nagyrészt az óceán felett halad, de több olyan lehetséges becsapódási hely is van, amely nagyvárosok közelében van, például Bogotá, Lagos és Mumbai közelében.

Ezen kívül az aszteroida anyaga is meghatározza a becsapódás által végzett károk nagyságát. Egy olyan égitest, amelynek a fő alkotóeleme fém, mélyebbre tud hatolni a légkörben, míg egy kőzetből álló aszteroida általában több apróbb darabra törik szét, mikor a Föld légkörébe lép. A tudósok szerint a 2024 YR4 esetén nagyobb az esélye annak, hogy kőzetről van szó.

Mark Boslough, a Los Alamos Nemzeti Laboratórium fizikusa szerint az is kérdéses még, hogy az objektum mennyire sűrű, vagy porózus, így a tömegét sem lehet jelenleg pontosan meghatározni.

Kathryn Kumamoto, a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium bolygóvédelmi programjának vezetője elmondása szerint leginkább az 1908-as szibériai Tunguszka-eseményhez hasonlítható a 2024 YR4 esetleges becsapódása.

1908-ban egy 2024 YR4-hez hasonló méretű aszteroida robbant fel Szibéria ritkán lakott része felett, nagyjából 12 megatonnás robbanáshullámot generálva.