A tudósokat már csaknem 20 éve foglalkoztatja a Föld irányába tartó, 99942 Apophis névre keresztelt aszteroida, amely az előzetes számítások szerint 2029. április 13-án, pénteken akár a Földbe is becsapódhat.

Kutatócsoportot hoztak létre, amely állandóan figyelemmel kíséri az Eiffel-toronynál is nagyobb üstökös sebességét, összetételét és haladását.

Korábban több alkalommal is komoly aggodalomra adtak okot a számítások, amelyek között olyanok is voltak, amelyek szerint az aszteroida Földbe való becsapódása valós lehetőség. Az elmúlt hónapokban azonban ismételten úgy tűnik, hogy ha nagyon közel is halad el mellettünk, de megúszhatjuk a nagy találkozást – írja a The Guardian.

A cikket ismertető Index idézi, hogy

a NASA a kezdetektől kizárta a becsapódás lehetőségét, ám a szakértők 2021-ben úgy vélekedtek, hogy az elkövetkezendő száz évben egy ilyen esemény meg fog történni.

Mindenesetre az Európai Űrügynökség finanszírozásában felküldenek egy űreszközt az aszteroidára, ha másért nem, hogy információkat gyűjtsenek a kisbolygó méretéről, alakjáról, tömegéről és forgási módjáról, ahogy elhalad a Föld mellett.

Az aszteroidát tiszta időben, fényes nappal állítólag szabad szemmel is láthatjuk majd.