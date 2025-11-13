Ukrajnában kiborult az „aranybili”: lelepleztek egy Volodimir Zelenszkij elnökhöz ezer szálon kötődő ukrán háborús maffiahálózatot – közölte Orbán Viktor csütörtökön a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök azt írta: az ukrán energetikai miniszter már lemondott, az elsőrendű vádlott pedig elhagyta Ukrajnát.

„Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét. Hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség”

– vélte a kormányfő.

„Köszönjük, de mi ebből nem kérünk. A magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába. Jobb helye van itthon: csak ezen a héten megdupláztuk a nevelőszülők juttatásait és döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, és ezek után főleg nem kérünk az ukrán elnök pénzügyi követeléseiből és zsarolásaiból. Ideje lenne, hogy Brüsszelben is végre megértsék, mire megy el a pénzük” – fogalmazott Orbán Viktor.

Ismert, nemrég benyújtotta lemondását Szvitlana Hrincsuk ukrán energetikai miniszter, akinek döntése az energetikai ágazatot érintő nagyszabású korrupcióellenes eljárással áll összefüggésben. Az ügyben az igazságügyi miniszter neve is felmerült.

