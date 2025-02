Az ukrán fegyveres erők tavaly augusztus 6-án vonultak be a kurszki területre, ami - mivel Oroszországban található -, igencsak komoly sikerélményt jelentett a 2022 februárjában megtámadott ukránoknak. A putyini állam elitjét és lakosságát is sokkolta, hogy orosz területre tört be az ukrán hadsereg. Akkor így adták el a történetet az oroszoknak >>>