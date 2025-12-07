Pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címét nyerte vasárnap Lando Norris, a McLaren brit versenyzője azzal, hogy a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon harmadikként ért célba, így kétpontos előnnyel végzett az összetett élén a futamon győztes, négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája előtt.

A 28 éves Verstappennek ez volt az idei nyolcadik és pályafutása 71. futamgyőzelme, s bár az utóbbi hetekben nagy lendülettel zárkózott fel az összetettben, végül az élre már nem tudott odaérni.

A világbajnoki címért még szintén versengett Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője második lett az idényzárón Abu-Dzabiban, de valódi esélye egy pillanatra sem volt megkaparintani a trófeát az 58 körös viadalon.

Norris 423 pontot gyűjtve lett világbajnok, Verstappen 421-et, Piastri 410-et szerzett. A konstruktőri vb-címet a McLaren már októberben elhódította.

Végeredmény, Abu-Dzabi Nagydíj:

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:26:07.469 óra

2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 12.594 másodperc hátrány

3. Lando Norris (brit, McLaren) 16.572 mp h.

4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 23.279 mp h.

5. George Russell (brit, Mercedes) 48.563 mp h.

6. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:07.562 perc h.

7. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:09.876 p h.

8. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:12.670 p h.

9. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 1:19.014 p h.

10. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:19.523 p h.