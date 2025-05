Most érdemes régi családi házat venni, az állam is beszáll

Az áprilisi módosításoknak köszönhetően az energetikai felújítási program feltételei jelentősen enyhültek: már az új lakcímbejelentés után is igényelhető támogatás, ráadásul egy korábbi módosításnak köszönhetően a 2006 végéig épült ingatlanokra is. Egy 20–25 éves ingatlan szerkezetileg még jó állapotúnak számít, így egy energetikai felújítással nemcsak energiatakarékos otthon alakítható ki, hanem jelentős értéknövekedés is elérhető.