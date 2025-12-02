Az EBI Építésaktivitási Jelentés szerint, a harmadik negyedévben 400 milliárd forint körül alakult a megkezdett magasépítési beruházások értéke, ami nagyjából megegyezett az április és június között elindított kivitelezések összegével, de továbbra is szerénynek mondható az elmúlt évek egyes negyedéveit nézve.

A január és március közötti időszak kiugró számainak köszönhetően ugyanakkor az év első 9 hónapjában kivitelezési fázisba lépő magasépítési projektek értéke meghaladta az 1500 milliárd forintot, így csak körülbelül 4 százalékkal maradt el a 2023 és 2024 azonos időszakát jellemzőtől. Változatlan árakon nézve ugyanakkor az idei év januárja és szeptembere között mért Aktivitás-Kezdésnél az elmúlt 9 évben nem volt alacsonyabb.

Bár jelentősen csökkent, továbbra is magas szinten maradt az Aktivitás-Kezdés a társasházi lakásépítéseknél, 2025 harmadik negyedévében 170 milliárd forint felett alakult az elindított beruházások összértéke.

A nem-lakáscélú magasépítéseknél ugyanakkor fordított a helyzet, bár július és szeptember között némileg magához tért a szektor az előző negyedéves mélyponthoz képest, továbbra is alacsony összegben léptek kivitelezési fázisba projektek, az Aktivitás-Kezdés 230 milliárd forint körül alakult. Az év első 9 hónapját nézve pedig az idei évinél 2017 óta nem indultak alacsonyabb értékben nem-lakáscélú magasépítési kivitelezések.

A 2025 harmadik negyedévében kivitelezési fázisba lépő legnagyobb nem-lakáscélú magasépítési projektek közé tartozott az MCC miskolci tehetséggondozó központja, a komáromi BYD elektromos autóbusz-összeszerelő üzem, a Panattoni Mosonmagyaróvár Logisztikai Park A épülete, az IGPark Nyíregyháza autóipari alkatrészeket gyártó csarnok, a Weerts Ebes logisztikai központ második üteme, valamint a Budapest III. kerületi MVM Neuron székház irodaépület.

Az autópálya-bővítés tornázta fel a mélyépítési számokat

A korábban már említett M1-es autópálya bővítés (M0-Concó pihenőhely) miatt jelentős kiugrás látszott 2025 harmadik negyedévében a mélyépítési Aktivitás-Kezdésben. Az útépítéseken kívül azonban a többi mélyépítési szegmensben mérsékelt volt az elindult kivitelezések összege.

Míg a teljes mélyépítési Aktivitás-Kezdés meghaladta a 760 milliárd forintot, az elindított nem út- és vasútépítési mélyépítések összege csak 50 milliárd forint körül alakult a harmadik negyedévben. Az elstartolt legnagyobb építőipari projektek közé a mélyépítések közül az M1-es autópálya bővítés két szakasza mellett csak a gyöngyösoroszi ércbánya bezárásának hetedik üteme tudott bekerülni.

Továbbra is magas szinten a társasházi lakásépítések

2025 harmadik negyedéve már az egymást követő második, amikor jelentős csökkenés tapasztalható a kivitelezési fázisba lépő társasházi lakásépítések összegében, bár az Aktivitás-Kezdés továbbra is nagyon magas maradt, és jelentősen meghaladta az elmúlt évek átlagát.

Folyó áron 170 milliárd forint feletti összegben kezdődtek meg társasházi lakásépítések, ami a valaha mért negyedik legmagasabb érték 2025 első kettő és 2024 utolsó negyedéve után. Összességében a jól sikerült idei első 9 hónap folyó áron óriási kiugrást hozott a társasházi Aktivitás-Kezdésben, de változatlan áron is kimagaslónak számított, csak 2017 azonos időszaka előzte meg az elmúlt 10 évben.

A társasházi lakásépítés a továbbiakban is erős maradhat, az idei év első három negyedévében magasan alakult a kiadott építési engedélyek száma, így elindítható projektből bőven akad. A harmadik negyedévben az engedélyeztetést már a szeptembertől elérhető kedvezményes hitel, az Otthon Start pörgethette fel, és a továbbiakban is pozitív hatással lehet az épülő lakások mennyiségére.

Az idei harmadik negyedévben folyó áron 80 milliárd forint körüli értékben adtak át társasházakat, míg az első 9 hónapban bőven 200 milliárd forint felett alakult a társasházi Aktivitás-Befejezés, ami kicsivel volt csak alacsonyabb a 2023-2024 azonos időszakát jellemzőnél.

Az elmúlt 4 negyedévet nézve, a kivitelezési fázisba lépő társasházi lakásépítésekből továbbra is jelentős szeletet hasított ki Budapest, részesedése 73 százalékos volt. Közép-Magyarországon így összességében a kivitelezések 76 százaléka indult, míg Nyugat-Magyarország és Kelet-Magyarország 12-12 százalékos részesedéssel rendelkezett.

Egyelőre gyenge 2025 az ipari ingatlan és raktár szegmensben

Az ipari épületek és raktárak szegmens helyzete a 2022-2024 közötti időszakban alakult a legkedvezőbben, amikor évente 700 és 1000 milliárd forint közötti értékben indultak el kivitelezések. Ekkor kezdődött el például a BMW több üzemének építése Debrecen környékén, vagy a Mercedes-Benz fejlesztései Kecskeméten, illetve több akkumulátorgyár-beruházás is.

Az említett időszakhoz képest az idei évet már visszaesés jellemezte, a második és harmadik negyedévben a három hónap alatt elindult építkezések értéke 2021 óta a legalacsonyabbnak számított. Összességében 2025 első 9 hónapjában az ipari épületek és raktárak szegmensben az Aktivitás-Kezdés 400 milliárd forint körül alakult, ami a tavalyi év azonos időszakitól 37 százalékkal, míg a 2022-2023-as értékektől 29-39 százalékkal maradt el, de a 2021-es szinthez képest is 20 százalékos csökkenést jelentett.

Változatlan árakon is hasonló trendeket láthatunk, a 2021 és 2023 közötti időszak számított kiemelkedően jónak az ipari épületek és raktárak esetében, míg 2025-ben erős visszaesésre került sor, az elmúlt 10 év során nem volt ilyen alacsony az első 9 hónapban a változatlan áras Aktivitás-Kezdés.

A 2025 januárja és szeptembere között elindult legnagyobb ipari-logisztikai projektek közé tartoztak a CTP logisztikai csarnokai Biatorbágyon és Vecsésen, a HelloParks logisztikai csarnoka Fóton, illetve a BYD fejlesztései Szegeden és Komáromban. Szintén elkezdődött Miskolcon a Halms járműipari alkatrészeket gyártó üzem I. ütemének és a Panattoni Mosonmagyaróvár Logisztikai Park A épületének kivitelezése.

Az erősnek számító 2022-2024 közötti időszakban megkezdett ipari épület és raktár projektek közül több most érkezett el az építés befejezéséhez, így 2025 mind a három negyedévében relatív magasan alakult az Aktivitás-Befejezés. Az év eleje óta átadott projektek értéke közelítette a 700 milliárd forintot. 2025-ben készült el például Debrecenben és környékén a CATL raktárcsarnoka és fémmegmunkáló üzeme, valamint a BMW két gyáregysége, illetve szintén átadták a szolnoki Helikopter Bázis hangárkomplexumát.