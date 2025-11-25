Miközben a világ a digitalizáció és a mesterséges intelligencia lázában ég, az építőiparban egyre súlyosabb a jól képzett szakemberek hiánya. Az építő szakmák társadalmi presztízse alacsony, és a fiatal generációk egyre ritkábban választják ezt a területet hivatásuknak.

Erre a problémára keres megoldást a Mapei Kft. „Építőipar népszerűsítése” elnevezésű programja, amely elnyerte a CSR Hungary Díjat a „Közös ügyek – közös felelősség” kategóriában. Ezzel hivatalosan is Magyarország egyik legjobb CSR programjává vált.

A kezdeményezés célja, hogy teljes életpályán végigkísérje és támogassa a szakembereket. Az építőipari hivatásokat bemutató mesekönyvtől kezdve a pályaorientációs programokon át, élményalapú foglalkozásokkal, videós és TikTok-kompatibilis tartalmakkal szólítják meg a fiatalokat – az ő nyelvükön, az ő érdeklődésükre szabva mutatják be a szakmák értékeit. A felsőoktatásban a program gyakorlati képzésekkel, egyetemi együttműködésekkel, szakmai bemutatókkal és saját diplomadíjjal segíti az építész- és mérnökhallgatókat.

A már szakmában dolgozókat kiemelten támogatja a Mapei: évente több tízezer szakember vesz részt a személyes és online képzéseken. A vállalat által létrehozott Magyar Építőipari Szakemberek Közössége (MASZK) mára közel tízezer tagot számlál. A tagok tudáshoz, kedvezményekhez, képzésekhez és szakmai elismeréshez jutnak.

Az építőipari életpálya elismerésének fontos mérföldköve a Mapei által alapított Év Szakembere Díj, amely minden évben azoknak a kivitelezőknek ad elismerést, akik munkájukkal, hozzáállásukkal és szakmai hitelességükkel példát mutatnak az egész iparág számára. A díj célja nem csupán a kiemelkedő teljesítmények jutalmazása, hanem példaképek állítása a következő generáció számára is.