A The View nemcsak földrajzilag jelent új irányt a Cordia számára, hanem koncepciójában is: a projekt célja, hogy olyan magas minőségű, modern otthonokat kínáljon, amelyek nemcsak nyaralásra, hanem hosszabb távú tartózkodásra és értékálló befektetésként is ideálisak.

„Az utóbbi években egyre többen használják Balaton-parti ingatlanjukat nemcsak nyaralóként, hanem második otthonként is. A távmunka elterjedése és a rugalmasabb életvitel lehetővé tette, hogy sokan egész nyárra leköltözzenek a tóhoz, és ott éljék mindennapjaikat. Erre a piaci trendre reagálva indítottuk el a The View fejlesztését Fonyódon, amely a magyar piacon az első projektünk Budapest határain kívül” – mondta Korsós Ágnes, a fejlesztés projektigazgatója.

Az épület különleges megjelenést kap: a homlokzat bronzszínű lesz, több terasz mellett pedig növénykazetta kap helyet, így elegáns, balatoni hangulatot idéző látványt nyújt majd. A fejlesztés területén közösségi teret is kialakítanak, a parkosított, zárt belső kertben pedig grillező és játszótér épül, amelyek a lakók kényelmét és a közös időtöltést szolgálják. A felszíni parkolók közül több elektromos autó töltésére is alkalmas lesz.

A vízpart közelsége, a fekvés és a lokáció, a lélegzetelállító panoráma, a gondosan megtervezett közösségi terek és a kiváló közlekedési kapcsolatok együttese miatt a The View kiemelkedik a Balaton-parti fejlesztések közül.