Az amerikai Volkswagen közleménye szerint új funkcióval bővül a myVW alkalmazás, az ügyfelek a jármű alapvető funkcióihoz közvetlenül watchOS vagy Wear OS okosórájukról férhetnek hozzá a következő frissítéssel – olvasható a Totalcar cikkében.

A myVW a legtöbb, fizetős vagy a csomag részét képező, hálózatba kapcsolt járműszolgáltatási csomagban részt vevő MY20+ belső égésű motorral és elektromos járműhöz elérhető.

Az új lehetőség olyan funkciókat tartalmaz, mint

zárás,

nyitás,

dudálás,

villogtatás,

járműállapot.

A belső égésű motoros modelleknél még üzemanyagszintet, az elektromos autóknál pedig távoli töltésindítást és töltésállapotot is elérhetnek a tulajdonosok.

Ahhoz, hogy mindezt használni tudják, le kell tölteni a myVW alkalmazást, és hozzá kell adni a járművet a virtuális garázshoz elő kell fizetniük egy fizetős vagy a csomagban foglalt Távoli hozzáférés és VW Járműelemzések csomagra.