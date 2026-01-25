Megfontolandó és eldöntendő, hogy az energiacégek hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy a kormány átvállalja azt az extraköltséget, amely a tizenöt éve nem látott januári hideg miatt terhelné a családokat – mondta Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár felidézte: korábban a különadókkal azokat a szektorokat, ahol magas profit keletkezik, arra kérték, hogy vegyék ki a részüket a közteherviselésből és járuljanak hozzá a magyarok életének megkönnyítéséhez.

Nem olyan sok a fizetnivaló

A gázzal, villamosenergiával, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a kormány segítési szándéka, a rászorulóknak pedig a tűzifa "gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart" – fogalmazott az MTI szerint.

Kiemelte, olyan megoldáson dolgozik az erre kijelölt munkacsoport, ami mindenkinek előnyös.

Szerinte Magyarország EU-s szinten jól teljesít: a rezsiszámlák éves átlaga az elmúlt időszakban nálunk 250 ezer forint volt, míg Szlovákiában 650 ezer, Romániában 600 ezer, Lengyelországban 900 ezer forint, Csehországban pedig az egymilliós összeget érte el.