Megfontolandó és eldöntendő, hogy az energiacégek hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy a kormány átvállalja azt az extraköltséget, amely a tizenöt éve nem látott januári hideg miatt terhelné a családokat – mondta Hidvéghi Balázs.
Az államtitkár felidézte: korábban a különadókkal azokat a szektorokat, ahol magas profit keletkezik, arra kérték, hogy vegyék ki a részüket a közteherviselésből és járuljanak hozzá a magyarok életének megkönnyítéséhez.
Nem olyan sok a fizetnivaló
A gázzal, villamosenergiával, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a kormány segítési szándéka, a rászorulóknak pedig a tűzifa "gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart" – fogalmazott az MTI szerint.
Kiemelte, olyan megoldáson dolgozik az erre kijelölt munkacsoport, ami mindenkinek előnyös.
Szerinte Magyarország EU-s szinten jól teljesít: a rezsiszámlák éves átlaga az elmúlt időszakban nálunk 250 ezer forint volt, míg Szlovákiában 650 ezer, Romániában 600 ezer, Lengyelországban 900 ezer forint, Csehországban pedig az egymilliós összeget érte el.
Kapcsolódó
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!