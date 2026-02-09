Az USB-csatlakozó annyira magától értetődő része lett a mindennapoknak, hogy ritkán gondolunk bele, mennyi technológiai, szabályozási és piaci döntés formálja a fejlődését. Pedig a következő években – különösen 2026-ban – látványos változások jönnek ezen a területen, amelyek nemcsak a gyártókat, hanem a felhasználókat is közvetlenül érintik – olvasható a BGR cikkében.

Európai szempontból az egyik legfontosabb mérföldkő az uniós egységes töltőszabályozás kiterjesztése. A jogszabály már 2024 végétől kötelezővé tette az USB-C csatlakozót többek között a mobiltelefonok, tabletek, e-könyv-olvasók, fülhallgatók és hordozható hangszórók esetében. A kör azonban tovább bővül:

április 28-tól a laptopok is kizárólag USB-C töltővel kerülhetnek forgalomba az Európai Unióban.

Ez nemcsak kényelmi szempontból jelent előrelépést, hanem a hulladékcsökkentés és az egységes piac erősítése szempontjából is.

A szabályozás azonban nem áll meg a csatlakozók egységesítésénél. A gyártóknak a jövőben világos, átlátható tájékoztatást kell adniuk az eszközök töltési jellemzőiről, és

nem korlátozhatják a töltési sebességet akkor sem, ha a felhasználó nem a saját márkájú töltőt használja.

Az EU célja egyértelmű: felhasználóbarát megoldásokat és tisztességes versenyfeltételeket teremteni a piacon.

Mindeközben a technológiai oldal sem marad tétlen. A gyártók egyre inkább a mesterséges intelligenciához nyúlnak, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki az USB-csatlakozók teljesítményéből. Az ASUS például már idén piacra dobhatja saját megoldását, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos, mesterséges intelligenciát igénylő feladatokat a felhasználó számítógépe helyben végezzen el – gyorsabban, hatékonyabban, kevesebb külső erőforrással.

Mindez együtt azt jelzi: az USB nem csupán egy megszokott csatlakozó marad, hanem a következő években a szabályozás és az innováció találkozási pontjává válik. A felhasználók számára ez kevesebb kábelkáoszt, nagyobb szabadságot és intelligensebb eszközöket jelent – a gyártók számára pedig új alkalmazkodási és fejlesztési kihívásokat.