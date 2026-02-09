Felkerült a kormány honlapjára a Külgazdasági és Külügyminisztérium „Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a diplomata-, különleges, külügyi szolgálati és szolgálati útlevéllel rendelkezők kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről” szóló törvényjavaslat. A társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet indoklása szerint:

a megállapodás célja, hogy magyar diplomata-, külügyi szolgálati és szolgálati útlevéllel, valamint a szaúd-arábiai diplomata- vagy különleges útlevéllel rendelkező állampolgárok legfeljebb 90 napig vízummentesen utazhassanak Magyarországra és Szaúd-Arábiába.

A vízummentesség az állami vezetők, diplomaták, hivatalos célból utazó képviselők és köztisztviselők számára biztosított, és a szöveg szerint hozzájárulhat a két ország közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez.

Ha azonban a tartózkodás meghaladja a 90 napot, az érvényes diplomata-, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgároknak, valamint a velük közös háztartásban élő családtagjaiknak előzetesen kiállított vízummal kell belépniük a másik fél országába.

A javaslat hangsúlyozza, hogy a megállapodás összhangban van Magyarország EU- és schengeni tagságából fakadó kötelezettségeivel. Bár a Szaúd-Arábiai Királyság jelenleg vízumkötelezett harmadik államnak számít, az Európai Unió szabályai lehetővé teszik, hogy tagállamok diplomata- és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraiknak saját hatáskörben vízummentességet biztosítsanak. Magyarország e lehetőséggel élve kezdeményezte a megállapodás aláírását.

A szöveg kiemeli, hogy a megállapodás illeszkedik a kormány programjába, amelynek alapvető célja, hogy Magyarország külpolitikáján keresztül a kétoldalú kapcsolatokban és nemzetközi fórumokon következetesen képviselje érdekeit, elősegítve ezzel az ország nemzetközi súlyának növekedését.