Spanyolország évről évre milliószámra vonzza a turistákat, annak ellenére, hogy itt vágják át őket a legtöbbször. Egy friss kutatás szerint az elmúlt öt évben több mint egymillió látogató esett áldozatul különböző átveréseknek az országban. Bár Spanyolország rekordot döntött a turisták számában 2024-ben, miután 94 millió látogatót fogadott, egyúttal az is kiderült, hogy minden 61 turistából egy – valamilyen formában – átverés áldozatává vált.

Egy biztosítási összehasonlító oldal, a Go.Compare adatai szerint az Index azt írta, nemcsak Spanyolország, hanem más népszerű úti célok – például Franciaország, az Egyesült Államok, Törökország és Görögország – is gyakran szerepelnek az utazási csalásokkal kapcsolatos statisztikákban.

Kiderült:

Franciaországban 212 ezer;

az Egyesült Államokban 153 ezer;

míg Olaszországban 102 ezer turista vált csalás áldozatává az elmúlt öt évben.

A turistákat célzó csalásoknak általában az adott részen járatlan látogatók válnak áldozatává, miután a csalók kihasználják az emberek figyelmetlenségét, hiszékenységét és azt a tényt, hogy sokan nem ismerik a helyi szokásokat vagy a hivatalos jegyárakat.

Barcelona, Madrid és Sevilla rendkívül népszerű a turisták körében, így ezek a helyek különösen vonzóak a csalók számára is.

Itt egy lista arról, hol, milyen arányban válhatunk átverés áldozataivá:

Spanyolország – 1: 61 (1 054 729 eset 2019 óta)

Egyesült Államok – 1:95 (153 184 eset)

Franciaország – 1:154 (212 186 eset)

Törökország – 1:167 ( 59 256 eset)

Görögország – 1:167 ( 81 918 eset)

Olaszország – 1:167 (102 384 eset)

Németország – 1:167 ( 56 940 eset)

Portugália – 1:182 (75 674 eset)

Hollandia – 1:250 (39 600 eset)

Ciprus – 1: 500 (6 206 eset)

Áltaxisok, álrendőrök, álhivatalnokok is próbálkoznak

Párizsban több olyan weboldal is felbukkant, amely a Notre Dame-ba árult gyorsbelépésre alkalmas jegyeket, miközben a templomba való belépés valójában ingyenes...

is felbukkant, amely a Notre Dame-ba árult gyorsbelépésre alkalmas jegyeket, miközben a templomba való belépés valójában ingyenes... A zsebtolvajok a legforgalmasabb helyeken, metróállomásokon, piacokon dolgoznak serényen. A klasszikus trükkök közé tartozik a kérdésfeltevés vagy a ráöntök valakire valamit módszer, amikor egy ismeretlen személy eltereli a figyelmet, míg egy másik személy ellopja az értékeinket. Ebben a műfajban az élen idén is Róma végzett.

a legforgalmasabb helyeken, metróállomásokon, piacokon dolgoznak serényen. A klasszikus trükkök közé tartozik a kérdésfeltevés vagy a ráöntök valakire valamit módszer, amikor egy ismeretlen személy eltereli a figyelmet, míg egy másik személy ellopja az értékeinket. Ebben a műfajban az élen idén is Róma végzett. Az álrendőrök megállítják a turistákat, majd mondvacsinált okkal igazoltatják őket, végül pedig készpénzt vagy bankkártya adatokat csalnak ki tőlük.

megállítják a turistákat, majd mondvacsinált okkal igazoltatják őket, végül pedig készpénzt vagy bankkártya adatokat csalnak ki tőlük. Egyes taxisofőrök szándékosan nem használják a taxiórát, vagy hosszabb útvonalakat választanak, hogy többet kérhessenek. Hasonló problémák merülhetnek fel az autóbérlés során is.

szándékosan nem használják a taxiórát, vagy hosszabb útvonalakat választanak, hogy többet kérhessenek. Hasonló problémák merülhetnek fel az autóbérlés során is. Előfordul, hogy a turisták egy vendéglőben vagy bárban a számlájukon olyan tételeket is találnak, amelyeket nem fogyasztottak el, de vannak olyan bárok, ahol a helyi lakosok összeállnak a személyzettel, hogy turistákat csábítsanak be, majd rendkívül magas összegeket számolnak fel az italokért.

Így nem válhat áldozattá:

csak hivatalos weboldalakról vásároljon belépőjegyeket!

Az utcán felajánlott segítséggel vagy ajándékokkal legyen óvatos!

Ne vegyen elő nyilvánosan nagy mennyiségű készpénzt!

Használjon jól zárható táskát, a fontos iratokat tartsa biztonságos helyen!

Ha rendőrnek adja ki magát valaki, kérje el az igazolványát, és ne adja át az értékeit!

Taxisofőröknél követelje a taxióra használatát, és ellenőrizze az árakat előre!

Éttermekben és bárokban mindig kérje el az árlistát, és nézze meg a számlát fizetés előtt!

Ha mégis átverték vagy megkopasztották, azonnal jelentse az esetet a helyi hatóságoknak, a banknak, a konzulátusnak. A legtöbb utasbiztosítás fedezi a lopást is, így ha valakitől jogtalanul tulajdonítottak el pénzt, annak is könnyen megtérülhet egy része. A legtöbb biztosítási csomag ráadásul fedezi a kényszerű szállásfoglalásokkal járó pluszköltségeket is abban az esetben, ha a turista nem tud időben hazautazni egy átverés vagy más bűncselekmény miatt.