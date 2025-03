Elrejtette a kamerákat, úgy adott ki szállásokat egy apartmantulajdonos

Nem voltak biztonságban azok a szállóvendégek, akikről rejtett kamerával készültek felvételek. Az apartman tulajdonosának sikerült intim helyzeteket is megörökítenie, de nem sokáig, mert lebukott. A nyomozást most fejezte be a rendőrség.