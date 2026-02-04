Tom Homan, az Egyesült Államok határvédelmi főmegbízottja bejelentette, hogy azonnali hatállyal 700 bevándorlási ügynököt vonnak ki Minnesotából – tudósított a BBC. Homan szerint a létszámcsökkentés azért jöhet létre, mert a helyi és állami tisztviselők „példátlan” együttműködését követi, hogy a kitoloncolás a büntetett előéletű bevándorlókat érinti. A terv az, hogy visszatérjenek a december előtti szokásos szintre Minneapolisban állomásozó rendőrök számában – mondta, de hozzátette, hogy ez a helyi együttműködéstől és attól függ, hogy akadálytalanul tudják-e végezni a munkájukat.

A kivonások miatt továbbra is körülbelül 2000 tiszt marad a helyszínen – tette hozzá.

Homan megvédte az eddigi műveletet, szerinte az nagyrészt sikeres volt, ugyanakkor elismerte, hogy nem volt tökéletes.

Azóta az ügynököket testkamerával szerelték fel. Szerinte az embereknek abba kellene hagyniuk a bevándorlási tisztviselőkkel szembeni gyűlöletet, akkor gyorsabban lecsillapodhatnának a dolgok.

Ellepték az utcákat a dühös emberek Több ezren tüntettek Minnesotában és az Egyesült Államokban az ICE ellen. A tüntetések messze túlnyúltak Minnesotán, a szervezők 250 tüntetést valószínűsítettek 46 államban, olyan nagyvárosokban, mint New York, Los Angeles, Chicago és Washington, a „Nincs munka. Nincs iskola. Nincs vásárlás. Hagyjuk abba az ICE finanszírozását" szlogennel.

A határcárként emlegetett vezető szerint az ügynököknek képesnek kell lenniük arra, hogy zaklatás vagy támadás nélkül láthassák el feladataikat, bár elismerte, hogy ez nem sikerült vérontás nélkül. A helyzet akkor vált feszültebbé vált, miután két amerikai állampolgárt, Renee Goodot és Alex Prettit szövetségi ügynökök lelőtték.