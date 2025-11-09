Bár múlt hétvégén még 20 fokig kúszott fel a hőmérőhiganyszála, és még jövő héten is 10 fok felett lesz a nappali csúcshőmérséklet, nem árt már most előre gondolkodni az autósoknak a gumicserét illetően.

A hideg számít, nem a hó

Pontosan erre figyelmeztet a Hankook is, akik szerint az autósok „tettrekészsége” jellemzően időjárásfüggő. „Sokan még mindig az első hóhoz kötik a cserét, ami hirtelen rohamot és hosszú várakozási időt eredményez a szervizekben. A jelenlegi, október végi, november eleji enyhe időjárás valóban kitolhatja ezt a rohamot, de mi azt javasoljuk az autósoknak, ne várjanak a fagyokig. A legfontosabb szabály a 7°C-os határ. Amint a napi átlaghőmérséklet tartósan 7°C alá esik, a nyári abroncsok anyaga megkeményedik, veszítenek rugalmasságukból, és jelentősen romlik a tapadásuk hideg, nedves vagy akár száraz úton is. A kockázatot tehát elsősorban nem a hó, hanem a hideg jelenti” – nyilatkozta az Economxnak Tomin István.

A Hankook Tire Budapest műszaki vevőszolgálatának vezetője szerint a megfelelő abroncs kiválasztása mindig a jármű típusától és a vezetési szokásoktól függ. Fontos, hogy ne csak az árat nézzük, hanem az ár-érték arányt, és kerüljük az ismeretlen márkájú és főként a kétes eredetű használt abroncsokat. Ehhez a független gumiabroncs-tesztek kiváló iránymutatást adhatnak.

Most akkor jó a négyévszakos gumi vagy sem?

A négyévszakos gumiabroncsok piaca dinamikusan nő Magyarországon is. Ez érthető, hiszen a felhasználók megtakarítják az évi kétszeri csere és tárolás költségét és kényelmetlenségét. Tomin István arról számolt be, hogy a modern négyévszakos abroncsok rengeteget fejlődtek, és kiváló kompromisszumot jelenthetnek, különösen városi, rövidebb távú használat mellett. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a nap végén a négyévszakos abroncs kompromisszumos megoldás.

„Aki rendszeresen nagy távolságokat tesz meg vagy sokat közlekedik autópályán, annak, annak továbbra is a dedikált téli abroncs nyújtja a legnagyobb biztonságot, nem beszélve azokról, akik szélsőséges téli körülmények között, hegyvidéken vezetnek, vagy síelni járnak”

– tette hozzá.

Figyelmeztet, hogy ha külföldre utazunk télen, utazás előtt mindig ellenőrizzük az adott ország vonatkozó szabályozásait, sok helyen télen kötelező a téli abroncs, sőt, olykor egy-egy hegyvidékhez kötve, hóláncot is kell magunkkal vinnünk.

Ne a legolcsóbbat keressük

Az ilyen borsosabb befektetéseknél adja magát a kérdés: csak a jó gumi a drága? Egyáltalán milyen árkategóriában keressünk terméket? A Hankook vevőszolgálatának vezetője szerint kifejezetten nehéz átlagárat mondani, mert az árak mérettől, márkától és a gumiabroncs képességeitől (például defekttűrő, SUV stb.) függően rendkívül széles skálán mozognak. Azt tanácsolják, hogy az autósok ne a legolcsóbbat keressék, hanem a legjobb ár-érték arányú, teszteken jól szereplő termékeket. Egy minőségi abroncs drágább lehet listaáron, de hosszabb élettartama és alacsonyabb gördülési ellenállása révén – ami csökkenti az üzemanyag-fogyasztást – hosszú távon gazdaságosabb választás lehet.

Tomin István hangsúlyozta, hogy a magyar autósok kifejezetten árérzékenyek, ugyanakkor a Hankooknál úgy gondolják, hogy

a biztonságon spórolni a lehető legrosszabb döntés. Egy elkopott abronccsal közlekedni életveszélyes.

Bár a jogszabályi minimum 1,6 mm, a szakma egyöntetű véleménye, hogy a téli abroncsok esetében 4 mm-es profilmélység alatt a biztonságos közlekedés már nem garantált.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Azonban nem csupán a biztonság a tét, maga a kopási folyamat jelentős környezeti hatással is bír. Egy, az Environment International szaklapban publikált 2025-ös tanulmány a gumiabroncsok kopásából származó részecskéket a mikroműanyag-szennyezés egyik jelentős forrásaként azonosítja. A tanulmány szerint ezek a részecskék a használat során folyamatosan szabadulnak fel, és a levegőbe, a talajba, valamint a csatornákon keresztül a felszíni vizekbe juthatnak. Így az abroncs élettartamát tekintve fontos tudni, hogy bár egy szakszerűen tárolt, nem használt abroncs 5 évig is „újnak” mondható, 10 éves kor felett semmiképp sem javasolt a használatuk, még akkor sem, ha a profilmélység megfelelőnek tűnik, mert az anyaga egyszerűen elöregszik, elképesztő gyorsan és káros módon kopik és nem nyújtja a biztonságos közlekedéshez szükséges teljesítményt.

Aki időben gondolkodik, kedvezményhez juthat

Mint minden szektorban, itt is akcióznak a cégek, a promóciók jellemzően a szezonok előtt, vagyis kora ősszel (téli) és kora tavasszal (nyári) a leggyakoribbak, ezzel ösztönözve a korai váltást. Ezen kívül a nagyobb gumiabroncs-szervizek gyakran kínálnak csomagokat, például kedvezményes szerelést vagy tárolást új garnitúra vásárlása esetén.

De vajon a szezon eleji akciók motiválják az autósokat az időben történő cseréhez? A Hankook egyelőre annyit lát, hogy a már említett négyévszakos abroncsok iránti növekszik a kereslet, ami értelemszerűen csökkenti a szezonális váltók arányát.

Mit vegyünk, ha nem tudunk eligazodni a piacon?

Mindig vannak nem ajánlott gumik a tesztekben, de azokat tényleg nem szabad megvásárolni? Egyáltalán, mitől rosszabbak az olcsóbb gumik? A technológia vagy az anyagminőség miatt? Tomin István szerint a „nem ajánlott” kategória a teszteken komoly figyelmeztetés.

„A különbség jellemzően az anyagminőségben és a technológiában rejlik. Egy prémium abroncs mögött hatalmas kutatás-fejlesztési befektetés áll. A fejlesztések célja, hogy az abroncs egyszerre tapadjon optimálisan havon, vízen és száraz úton, miközben kopásálló és hatékony marad. Az olcsóbb gumik gyakran csak egyetlen területen nyújtanak elfogadható teljesítményt, míg a biztonság szempontjából kulcsfontosságú területeken (pl. nedves fékezés) drámaian alulteljesítenek”

– közölte a szakember.

Egy idei ADAC tesztben például 80 km/h-ról nedves úton fékezve a prémium modellek, köztük a Hankook abroncsa, kevesebb mint 33 méter alatt megálltak, míg a rangsor végén szereplő modellnek ehhez több mint 47 méterre volt szüksége. Ez a 14 méteres különbség egy szerencsétlen szituációban életről és halálról dönthet. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gumiabroncs a jármű egyetlen, az úttal tenyérnyi felületen érintkező biztonsági alkatrésze, így kulcsfontosságú a teljesítménye, annak érdekében, hogy minden közlekedő biztonságban elérje az úticélját. Ezért nem érdemes olyat abroncsokat választani, amelyek független teszteken megbuknak.