Augusztusban indítottak büntetőeljárást közúti veszélyeztetés miatt a hatvanpusztai biztonsági őr ellen, amiért Suzukijával először frontálisan szembehajtott Hadházy Ákos független képviselő autójával, majd oldalról is nekiütközött, végül a Suzuki felborult.

A 444.hu az ügy fejleményeiről a Gulyáságyú Médiára hivatkozva írta, hogy a Bicskei Rendőrkapitányság megszüntette a nyomozást. A rendőrség a határozatban rögzítette, hogy G.J.-t, a hatvanpusztai birtok őrzésében részt vevő vagyonőrt gyanúsítottként hallgatták ki az ügyben, de ő a kihallgatása során a gyanúsítás ellen panaszt tett, és a bűncselekménybűncselekmény elkövetését nem ismerte el. Vallomása szerint utolérni és megelőzni akarta Hadházyék autóját, majd integető kézmozdulatokkal szerette volna elérni, hogy a képviselő megálljon.

Kapcsolódó Mégiscsak bíróság elé kerül Hatvanpuszta ügye

A hatvanpusztai biztonsági őr azt mondta: a két gépkocsi között folyamatosan csökkent a távolság, de a nagy por miatt nem látott jól, és a talajviszonyok miatt képtelen volt az általa vezetett gépkocsit irányban tartani, ezért ütközhetett a gépkocsija a Dacia Duster típusú járműnek; nem kívánta a másik járművet leszorítani vagy veszélyeztetni.

A rendőrség megállapította, hogy G.J. más személy életének vagy testi épségének közvetlen veszélyeztetésére még eshetőleges szándéka sem terjedt ki. A vagyonőr cselekményének kizárólagos célja azt volt, hogy a másik gépkocsivezetőt megállítsa.

„Az általa alkalmazott vezetéstechnikai műveletek során - figyelemmel az út- és látási viszonyokra is - az eredmény bekövetkezését nem láthatta előre. Tekintettel arra, hogy az eljárás alapját képező cselekmény nem bűncselekmény, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárás megszüntetéséről határoztam” - közölte a Bicskei Rendőrkapitányság.

Hadházy Ákos Facebook-bejegyzésében kommentálta a határozatot. Mint írta: nem gondolta, hogy lesz valódi jogi következménye az ügynek, de azt sem, hogy „még egy ejnye-bejnyét sem kapjon Orbán smasszere“. A független képviselő szerint a határozat egészen elképesztő jogi nonszensz. Jelezte, panasszal él majd, igaz, azt valószínűleg elutasítják. Szerinte azonban az igazán lényeges az, hogy ezzel „a határozattal a hatalom legitimálja az ellenzéki politikusok elleni erőszakot”.