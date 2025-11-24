Hadházy Ákos új információmorzsával hozakodott elő a hivatalosan a miniszterelnök apjának, id. Orbán Győzőnek a nevén szereplő hatvanpusztai birtok berendezésével kapcsolatban. A parlamenti képviselő Facebook-posztjában azt írja,

a komplexumban Orbán Viktor feleségének, Lévai Anikónak külön konyhája van, amelynek falát kézzel festett, egyedi mintás csempék díszítik.

A független képviselő azt írja, hogy a szóban forgó konyháról készült képeket Orbán Győző hitelesítette, mivel feljelentette őt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnál (NAIH) a személyiségjogai megsértése miatt, miután a „mezőgazdasági üzeméről” fotókat tett közzé. A kormányfő apja a feljelentésben konkrétan felsorolta, hogy mely képekkel és videókkal van baja, amivel Hadházy szerint beismerte, hogy azok Hatvanpusztán készültek.

Az ellenzéki politikus kiemelte azt is, hogy a birtoknak van még sok szép részlete, a szóban forgó konyhában például kétmillió forintos tűzhely is helyet kapott.