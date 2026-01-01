2023. decemberében a Revolut a Paysafe együttműködésével elérhetővé tette az OMV benzinkútjain a készpénz befizetési lehetőséget. A befizetésre a fintech 2,5 százalékos díjat számolt fel, ugyanakkor a teszt időszak után pár nappal a befizetési limitet jelentősen csökkentette a neobank: napi maximum 209 ezer forintra, továbbá az éves 7,5 millió forintos befizetési maximum is 1,9 millió forintra olvadt vissza.

A Revb most arról számolt be, hogy megszűnik a benzinkutakon a készpénzbefizetés lehetősége, 2026. január 26-tól erre már nem lesz lehetőség, nem csupán az OMV kutakon, de ATM-en keresztül sem. A lap ugyanakkor hangsúlyozza, hogy néhány országban már elérhetők Revolut ATM-ek, ahol ingyenes készpénzfelvételt biztosít a fintech, kérdés, hogy a magyarországi fióktelep életbe lépésével lesznek-e nálunk is ilyen automaták.