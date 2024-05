Litvániában az államfői tisztségért nyolc jelölt indul, köztük a hivatalban lévő Gitanas Nauseda, továbbá Ingrida Simonyte miniszterelnök. A voksolás második fordulóját, ha szükséges, május 26-án rendezik.

Az urnák helyi idő szerint reggel héttől várják a mintegy 2,5 millió szavazásra jogosult állampolgárt, az előzetes eredményeket pedig várhatóan már az éjszaka folyamán közzéteszik.

Az államfői tisztségért nyolc jelölt verseng, az előzetes közvéleménykutatások Nauseda győzelmét jósolták.

Az orosz exklávé Kalinyingrádi Területtel és a Moszkva szövetségesének számító Belarusszal is határos Litvánia - mely az Európai Uniónak és a NATO-nak is a tagja - Ukrajna egyik legelszántabb támogatója, a biztonsági kérdések pedig a választási kampányban is központi szerepet foglaltak el. A jelöltek mindegyike egyetért abban, hogy Vilniusnak növelnie kell védelmi kiadásait.

A választással egyidejűleg népszavazást rendeznek a kettős állampolgárság bevezetéséről is.

A Delfi/Spinter Tyrimai friss közvélemény-kutatása szerint az 59 éves Nausedát, egy vezető bank korábbi vezető közgazdászát a szavazók 29 százaléka támogatja.

Volodmir Zelenszkij és Gitanas Nauseda Kép: AFP

Legesélyesebb kihívója a 49 éves Ingrida Simonyte miniszterelnök, 14 százalékos támogatottságot tud felmutatni.

Nemcsak Litvániában, de egész baltikumi régióban a választók attól tartanak, hogy mint egykori szovjet tagköztársaságok, amelyek jelenleg a NATO katonai szövetségéhez és az Európai Unióhoz tartoznak, a jövőben az orosz agresszió célpontjai lehetnek - írja a Reuters.

Az ELTA/Baltijos Tyrimai közvélemény-kutatása szerint a litvánok valamivel több mint fele lehetségesnek, sőt nagyon valószínűnek tart egy orosz támadást.

A litván hírszerzés márciusban közölte, hogy Oroszország jó úton halad katonai képességeinek megerősítése felé a NATO-val közös határa mentén. Moszkva eddig rendszeresen visszautasította a vádakat, hogy NATO-tagállamok elleni támadást fontolgatna.

A vasárnapi választáson induló jelöltek, köztük Simonyte és Nauseda is azt mondta a nemzeti műsorszolgáltatónak, hogy mindketten tartanak otthon élelmiszerkészleteket katonai konfliktus esetére.

Mindent megteszek annak érdekében, hogy ne legyen rá szükség





- mondta Nauseda egy televíziós vita során.

Litvánia elnökének félig végrehajtó szerepe van, amely magában foglalja a fegyveres erők vezetését, valamint a legfelsőbb védelmi és nemzetbiztonsági testület elnöki tisztségét, ezen felül képviseli az országot az Európai Unió és a NATO csúcstalálkozóin.

Az elnök a kormánnyal párhuzamosan alakítja a kül- és biztonságpolitikát, megvétózhatja a törvényeket, és beleszólhat olyan kulcsfontosságú tisztségviselők kinevezésébe, mint a bírák, a legfőbb ügyész, a vezérkari főnök vagy a jegybank vezetője.