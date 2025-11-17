2025 decemberében a nyugdíjasok ismét a megszokottnál korábban kapják meg a havi járandóságukat: ezúttal december 2-án, kedden érkezik a nyugdíj a bankszámlákra.

A decemberi előrehozott kifizetés nem új gyakorlat, hiszen évek óta bevett szokás, hogy az ünnepi időszak miatt a hónap elejére időzítik a folyósítást.

A korai utalás célja, hogy a nyugdíjasok időben hozzájussanak a szükséges forrásokhoz a karácsonyi kiadások megkezdése előtt.

Azok számára, akik továbbra is postai úton kapják a nyugdíjat, a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptár ad pontos tájékoztatást az érkezési napokról.

A postai kézbesítés ugyan sokak számára megszokott, azonban évről évre egyre többen térnek át a bankszámlára érkező utalásra. Ez gyorsabb, kiszámíthatóbb és biztonságosabb megoldás, különösen az ünnepi időszakban, amikor a posta forgalma jelentősen megnőhet.

A Magyar Államkincstár arra is felhívja a figyelmet, hogy a nyugdíjasok bármikor kérhetik az utalási forma módosítását. Az igény benyújtható elektronikusan, ügyfélkapun keresztül, személyesen vagy postai úton. A váltás átfutási ideje azonban változhat, főként attól függően, hogy hol tart a nyugdíjak számfejtése adott hónapban. Éppen ezért célszerű időben intézni a módosítást, hogy a decemberi kifizetések zökkenőmentesen érkezzenek – számolt be róla a Pénzcentrum.