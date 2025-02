Egészen döbbenetes,

7833 milliárd 735 millió forintos gazdasági kiesést jelentett be

az Orbán-kormány államtitkára az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.

Az ügy előzménye, hogy a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, Novák Előd írásban fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy választ kapjon a kissé bárdolatlan hangvételű kérdésére, miszerint „Miket fizettek eddig a magyarok az ukránoknak a háború miatt?”

Az ellenzéki politikus felvetését végül Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti államtitkára válaszolta meg.

Az NGM által február 21-én, Orbán Viktor évértékelője előtt kiadott válaszban egyrészt rögzítik, hogy hazánk soha nem szállított fegyvert az ukránoknak és nem is fogu erre a célra pénzt adni, de minden humanitárius segítséget megad és a jövőben is kész hozzájárulni a nemzetközi humanitárius erőfeszítésekhez. Magyarországra a háború kezdete óta mintegy 1,5 millió menekült érkezett, akik közül 80 ezren tartósan is hazánkban tartózkodnak. Ezen túlmenően folyamatosan segítettük Ukrajnát az energiaellátásban, az orvosok képzésében és az emberi életek mentésében - tette hozzá az államtitkár.

Orbán Viktor Ukrajna nevű területről beszélt „És végül itt van Ukrajna ügye. Nem a háborúról van szó, hanem arról, ami utána következik. A háború halad a maga útján a végkifejlet felé. A háború valójában nem is Ukrajnáról, hanem arról szól, hogy az Ukrajna nevű terület, ami addig ütközőzóna, ütközőállam volt a NATO és Oroszország között, vonassék mostantól NATO-felügyelet alá. Hogy miért gondolták az európai és amerikai liberálisok, hogy az oroszok ezt majd tétlenül nézik, máig rejtély. Az már világos, hogy a kísérlet elbukott . Ukrajna, illetve ami marad belőle, ismét ütközőzóna lesz. Nem lesz NATO-tag. De lesz-e az Európai Unió tagja? Azt meg majd a magyarok eldöntik. Magyarország és a magyarok ellenében Ukrajna soha nem lesz az Európai Unió tagja. Az ukrán csatlakozás tönkretenné a magyar gazdákat, és nemcsak őket, hanem az egész magyar nemzetgazdaságot” - fogalmazott Orbán Viktor a szombati évértékelőjében a szomszédunkban zajló háborúról.

Magyarország számos gazdasági kárt szenvedett el a háború következményeként, amelyen belül 2022 második negyedévétől 19,5 milliárd euró jövedelemkiáramlási tételt valószínűsítünk

- közölte Fónagy János.

Ez jelenlegi árfolyamon számolva 7833 milliárd 735 millió forintnak felel meg.

Az államtitkár szerint ennek legjelentősebb elemei, hogy

Magyarország energiaegyenlege a háború és járvány hatásaitól mentes 2019-es évi bázishoz viszonyítva romlott a rendkívül megemelkedett energiaárak következtében, illetve

a régió geopolitikai kockázati megítélésének romlása miatt megemelkedtek a kamatfelárak, amely a 2019-es békeévi értékhez viszonyítva a külföldi hitelek kamategyenlegét rontotta.

Fónagy János arról is írt, hogy további gazdasági károkat okozott, hogy a háború közvetett következményeként a magyar GDP a potenciális növekedése alatt teljesített, amelyen belül a főbb exportpiacnak számító európai gazdaságok növekedési kilátásai is visszaestek. Ezen túlmenően a vállalatok beruházásokat halasztanak el, sérültek a keleti ellátási láncok, a magyar családoknak jelentős kárt okozott a háború miatt nagymértékben megemelkedett infláció és erős óvatossági motívum jelent meg. A háború miatti kockázatok széles köre, a GDP konfliktus miatti mérséklődése és a korábbi magas infláció a magyar költségvetést is negatívan befolyásolta.

A fővárosi, városi közlekedés engedményei, az önkormányzati tételek, valamint a szociális

juttatások is részei a jelzett összegnek - tette hozzá.

Donald Trump 500 milliárd dollárt akar

Emlékezetes, az Egyesült Államok (is) benyújtotta a számlát Ukrajnának. Már február elején jelezte Donald Trump, hogy az amerikai támogatásokért cserébe szeretne hozzáférni a háborúban álló ország ritkaföldfém-készleteihez. Sokat elárul az új adminisztráció Ukrajnával kapcsolatos politikájáról, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter volt az első Kijevbe látogató kormány tag. Volodimir Zelenszkij végülelutasította azt az amerikai követelést, hogy Ukrajna 500 milliárd dollár értékben ellentételezze ásványkincsekkel a kijevi vezetésnek nyújtott amerikai támogatást, mondván, hogy az Egyesült Államok közel sem nyújtott ilyen mértékű segítséget, és konkrét biztonsági garanciákat sem ajánlott fel.