Az "Öt Bölcsek" várakozása szerint az Európai Unió legnagyobb gazdasága 0,9 százalékkal nő 2026-ban az eddig várt 1 százalék helyett.

A tanács úgy véli, hogy a német kormány infrastrukturális és klímavédelmi kezdeményezésekre felállított több milliárd eurós különalapja valószínűleg csak szerény hatással lesz a GDP-re. Mint rámutattak: az alapot eddig nagyrészt költségvetési átcsoportosításokra és fogyasztásorientált kiadásokra használták fel. Úgy vélték azonban, hogy jóval nagyobb lenne a forrás felhasználásának hatása, ha azt teljes mértékben többletkiadásokra és beruházásokra fordítanák.

A szakértők ugyanakkor az idei évre 0,2 százalékos német gazdasági növekedést várnak az eddigi stagnálás helyett.