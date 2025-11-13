Lefelé módosította a német gazdaság a jövő év növekedésére adott előrejelzését a szövetségi kormány mellett működő független gazdaságpolitikai tanácsadó testület, az úgynevezett gazdasági bölcsek tanácsa.
Az "Öt Bölcsek" várakozása szerint az Európai Unió legnagyobb gazdasága 0,9 százalékkal nő 2026-ban az eddig várt 1 százalék helyett.
A tanács úgy véli, hogy a német kormány infrastrukturális és klímavédelmi kezdeményezésekre felállított több milliárd eurós különalapja valószínűleg csak szerény hatással lesz a GDP-re. Mint rámutattak: az alapot eddig nagyrészt költségvetési átcsoportosításokra és fogyasztásorientált kiadásokra használták fel. Úgy vélték azonban, hogy jóval nagyobb lenne a forrás felhasználásának hatása, ha azt teljes mértékben többletkiadásokra és beruházásokra fordítanák.
A szakértők ugyanakkor az idei évre 0,2 százalékos német gazdasági növekedést várnak az eddigi stagnálás helyett.
