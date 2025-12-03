Decemberben az ország 11 cukrászdájában lehet mesekönyvekkel fizetni egy jótékonysági teáért. A könyvek olyan kistelepülésekre kerülnek, ahol nincs könyvesbolt és könyvtár sem – írta honlapján az Egy csésze szeretet. 

Az elmúlt három évtizedben több száz könyvtár szűnt meg Magyarországon. Sőt, egyes becslések szerint az iskolák mintegy 30–35 százalékában sincs lehetőség könyvek kölcsönzésére. A pszichológusokból, pedagógusokból és médiaszakemberekből álló csapat most arra kéri a rendszeresen olvasó családokat, hogy segítsenek olvasásra ösztönözni azokat a gyerekeket is, akiknek nincs lehetőségük izgalmas mesekönyvekhez jutni.

A köteteket az „Egy csésze szeretet” akció gyűjtőpontjain lehet majd leadni különböző időpontokban, december 1. és 22. között.

Az első olyan cukrászda, ahol december 1-től fogadják a helyiek és turisták által hozott mesekönyveket, Balatonlellén található. A Márton Cukrászda után más helyszínek folyamatosan kapcsolódnak be a jótékonysági akcióba  – nyilatkozta Kiss Katalin, az akció egyik szervezője.

  • Siófok – #hashtEGG Toyee Kalandpark 
  • Balatonkenese – Eleven cukrászda
  • Balatongyörök – Promenád Kávézó
  • Balatonlelle – Márton Cukrászda
  • Tihany – Énidő Specialty Cafe (Komp kikötő)
  • Balatonfüred – Bergmann Cukrászda 

Egyéb helyszínek:

  • Budapest – Egy csipet torta
  • Telki – Kovászda
  • Bükfürdő – Jóska Bácsi Brasserie
  • Budaörs – Krállik Kovászda
  • Páty – Kovászda

A könyvgyűjtő akcióval az olvasás fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. Az utóbbi időben egyre több sajtóhír jelenik meg arról, hogy az OECD legfrissebb adatai szerint Magyarországon a 25–64 éves korosztály 33 százaléka, azaz minden harmadik felnőtt, gyakorlatilag funkcionális analfabéta.