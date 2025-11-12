Vadonatúj kocsimosót kap Szeged-Rendező állomás, ezzel pedig több mint 20 év után tér vissza Szegedre a gépi vasútikocsi-tisztítás – írta Facebook-oldalán Hegyi Zsolt a MÁV-csoport vezérigazgatója. Mint írta, „a 10 vállalás része, hogy országszerte felújítjuk és rendbe tesszük az állomási mosdókat, utazó takarítók segítségével pedig indulástól érkezésig ügyelünk az IC-k tisztaságára. A járművek tisztaságáért azonban nemcsak belül teszünk többet, hanem kívül is.”

Hegyi Zsolt hozzátette, hogy az új berendezés segítségével ezentúl helyben tisztíthatják a Tram-Traineket és a Szegedről induló InterCity-ket, illetve több mozdonytípust is. A 80 méter hosszú mosóban a korábbi 90 perccel szemben mindössze 2–3 percet vesz igénybe a járművek tisztítása, emellett a berendezés víztisztítási hatékonysága 84 százalékos, így csupán 16 százalékban igényel vízhálózatból nyert tiszta vizet, azaz kifejezetten környezetbarát is.

A fejlesztést közel 800 millió forint saját forrásból valósította meg a MÁV. A napokban zajlik a próbaüzem, az éles indulás 2026 első negyedévében várható.