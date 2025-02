Számos sorsdöntő makrogazdasági adat látott napvilágot az elmúlt hét folyamán, ezek pedig összességében a gazdasági recesszióból való kilábalást vetítik előre Magyarországon – kérdés, milyen áron. Lássuk, mi történt és mi várható a gazdaságban itthon és világviszonylatban.

Nem nyúltak a kamatlábakhoz, lefordulhat az infláció

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a 6,5 százalékos jegybanki alapkamaton keddi kamatdöntő ülésén, inkább az infláció letörése foglalkoztatja őket. Megállapították: a magyar gazdaság teljesítménye erős kettősség mellett visszafogottan alakult 2024 negyedik negyedévében. A fogyasztói árak átmeneti emelkedése várhatóan 2025 januárjában folytatódik, azonban a dezinflációs trend ezt követően újraindul – vélték. A jegybank szerint tartósan magas maradhat az alapkamat, s ettől a forint erősödését remélik.

Mindazonáltal szakértői előrejelzés szerint nem várható tartós forinterősödés idén. Emellett a jegybanki inflációs célsávon kívül maradhat a 2025-ös éves átlagos infláció, az új MNB-vezetésnek így kevés mozgástere marad a kamatcsökkentésre.

Görbe kezdés után éledező, majd újra alábukó forint

A magyar fizetőeszköz múlt hétfő reggelre valamelyest gyengült az euróhoz képest, miközben a dollár és a svájci frank erősödött a forinthoz mérten. Aznap hétkor 408,37 forinton jegyezték az eurót, a dollár 390,30 forinton, míg a frank árfolyama 430,40 forinton állt.

Kedd reggel kilenckor az euró árfolyama 408,99 forintra ugrott, a dollár 392,04 forintra drágult, a frank jegyzése pedig 432,44 forintra nőtt.

Az euró jegyzése szerdán hatkor 407,41 forintra gyengült, míg a dollár jegyzése 390,36 forintra süllyedt, a svájci franké pedig 432,05 forintra ereszkedett.

Az első visszafogott GDP-reakció után csütörtökön jött a nap, amikor minden összejött, és két és fél hónapos csúcsra tört a forint: az euróval szemben visszatért a november óta nem látott 406-os árfolyam, a dollár jegyzése pedig 389 forint közelébe zuhant.

Péntek reggel erőtlenül ébredt a magyar deviza: az eurót reggel hétkor 408,39 forinton jegyezték az előző esti 406,70 után. A dollár jegyzése 390,22-ról 393,06 forintra ugrott, a svájci frank 429,77-ról 431,84 forintra drágult.

Mozgalmas napokon van túl a forint. Az EUR-HUF keresztárfolyama Kép: TradingView

Megdrágult az ipari termelés, de másnak is megkérik az árát

A gyenge forint tavaly év végén tovább tetézte a gondokat a hazai ipar háza táján: pénteken jelent meg a tájékoztató arról, hogy 2024 decemberében az ipari termelői árak 9 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése alapján a belföldi értékesítés árai 4, míg az exportértékesítésé 11,5 százalékkal múlták felül a 2023 decemberében tapasztalt szintet.

A nyugat-európai tőzsdén nyereséges trendvonal rajzolódott ki, az arany, a gáz és az olaj ára is megemelkedett a hét utolsó kereskedési napjára. Sőt, már a csütörtökön rekordot döntött az aranyár, ami pénteken tovább nőtt.

Izmos számok jellemezték ugyanakkor a Budapesti Értéktőzsdét (BÉT) is, sőt, a nyereséggel záró BUX mellett történelmi csúcsot ért el az OTP.

Felemás adatok Magyarországról

Volt, amiben sereghajtók voltunk, de volt olyan adat is, amiben dobogót ért el Magyarország az uniós rangsorban. Az Eurostat közlése nyomán kiderült, a háztartások egy főre jutó reálfogyasztása és reáljövedelme is nőtt az unióban. Az euróövezetben szintén növekedést regisztráltak. A fogyasztás Magyarországon az uniós átlagot is meghaladva 1,4 százalékkal emelkedett, a rendelkezésre álló bruttó jövedelem viszont hazánkban csökkent a legnagyobb mértékben, 5,6 százalékkal esett vissza.

Ami a turizmust illeti, keddi KSH-s közlés szerint a vendégéjszakák száma 8,4, a vendégeké 11 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ám leginkább a külföldiek árasztották el Magyarországot.

A KSH csütörtökön tájékoztatott arról, hogy novemberben 819 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, az előző havihoz képest az export kiigazított volumene 0,3 százalékkal mérséklődött, az importé pedig 1,4 százalékkal bővült.

Kievickél a gazdaságunk a mélyből? A kormány bizakodó

A szintén csütörtökre befutott hazai GDP-adatsorból azt lehetett kiolvasni, hogy véget ért a magyar mélyrepülés. A KSH közlése szerint idehaza a GDP 2024. IV. negyedévében 0,4 százalékkal haladta meg az előző év utolsó negyedévi szintet, és 0,5 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest.

Egyelőre a gazdasági elemzők csak abban értenek egyet, hogy a tavalyi év végére sikerült kilábalni a technikai recesszióból, azonban Magyarország gazdasági kilátásai kapcsán már eltérnek a vélemények. Arról viszont hasonlóan vélekednek, hogy szükség van a fogyasztás bővülésére a GDP emelkedéséhez.

Nagy Márton derűs hangvételű kommentárt fűzött a GDP-adathoz. Tavaly a magyar GDP növekedése az uniós középmezőnyben volt, de 2025-ben már az élmezőnyben lesz a 3 százalék körüli növekedés – ígérte a nemzetgazdasági miniszter.

A bruttó hazai termék láttán szintén optimistán reagáló Orbán Viktor a pénteki rádióinterjújában arról értekezett, szerinte nagy pénzek és nagy energiák vannak a gazdaságban. Szavai szerint a Donald Trump nevével fémjelzett „amerikai hátszél dagasztani fogja a vitorlákat a magyar gazdaságban”. Azt is előrebocsátotta, még magasabb növekedést vár most, mint az utolsó negyedévben.

A miniszterelnök a héten egy MNB-konferencián már az euróra való átállásról beszélt , de nem sok reményteli hangon: úgy látja, ha egy ország még nincs felkészülve az euró bevezetésére, a közös valuta megöli a gazdaságukat. A közös európai deviza ugyanis az eleve erős és versenyképes gazdaságoknak kedvez, s nem segíti a felzárkózó országok gazdaságát.

Hogy áll most az uniós GDP szénája?

Megtorpant a GDP és durvább munkanélküliség köszöntött be az euróövezetben. Olybá tűnik, kevéssé pozitív hatások gyűrűztek be az EU-s magországok területére, legalábbis visszafogottabb számokat produkált az eurózóna gazdasága. De a nagy képet nézve más trendek körvonalazódnak.

Az Eurostat ugyanis arról adott ki adatsort, hogy stagnál a kontinens gazdasága: a vártnál kevésbé nőtt az eurózóna hazai összterméke a tavalyi negyedik negyedévben, mind negyedéves, mind éves összevetésben.

Trump már ciklusa hajnalán belelendült

Ahogy azt már megelőlegeztük, a múlt hétfőn elnökként beiktatott Donald Trump okozott néhány meglepetést a gazdaság bizonyos szegmenseiben.

A múlt hét közepén került sor az egyik fő tőkepiaci eseményre: a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a Federal Reserve (Fed) az irányadó amerikai kamatokon. Miután Donald Trump győzelme jelentős inflációs kockázatokkal járhat, a Fed részéről abszolút érthető a kivárás. A kulcskérdés tehát Trump vámpolitikája, mivel az nagymértékben befolyásolja a jövőbeni inflációs pályát.

Elon Musk ígérete szerint úgy tűnik, van fény az alagút végén: az elektromos autógyártó részvényei jócskán emelkedni kezdtek. A Tesla ugyanakkor arra számít, hogy a beruházási ráfordítások 2026-ban és 2027-ben meghaladják majd a 11 milliárd dolláros költséget.

Trump a jelek szerint egyelőre elengedte Ukrajna kezét, amikor befagyasztotta az Oroszországgal háborúzó ország katonai és gazdasági támogatását. Az amerikai elnök döntése értelmében úgy tűnik, inkább az Egyesült Államok büdzséjét kímélné, ezért is eszközölhette a pénzmegvonást.

Mindezzel együtt az USA-ban egyelőre még nem jött el a Kánaán: a washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai hivatala azt közölte, az amerikai GDP-növekedés elmaradt a várttól, az 3,1 százalékra rúgott a negyedik negyedévben.

Egy frissen megjelent becslés szerint a Trump által kivetett vámok miatt jelentősen csökkenhet a vásárlóerő az amerikai háztartások számára.

Ez a helyzet kriptós berkekben

Nagyot zakózott a legismertebb kriptovaluta, ám a BTC már kezd magához térni egy váratlan kínai kiütés után. Mélypontra taszította ugyanis a bitcoint az új kínai AI-modell, a DeepSeek, melynek növekvő népszerűsége visszaesést váltott ki a nyugati mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvénypiacon.

Mindeközben a V4 egyes tagjai is bíznak a kriptók ászában. Lengyelországban pár hónap alatt a világ ötödik legnagyobb bitcoin ATM-hálózatát építették ki; Csehország nemzeti bankja pedig azt fontolgatja, hogy befektetné tartalékainak egy részét a neves kriptovalutába. Amint utóbbiról megszületik a végső döntés, az merőben új távlatokat nyithat a BTC viszonylatában globálisan is.

Mit tartogat a közeljövő?

Magyar aspektusból 2024 decemberére és az év egészére vonatkozóan a KSH ipari, valamint kül- és kiskereskedelmi adatokat közöl majd a héten:

Egyrészt hétfőn jelenik meg a külkereskedelmi termékforgalom;

másrészt csütörtökön az ipari termelés és

harmadrészt a kiskereskedelmi forgalom tavaly decemberi és egész éves statisztikája.

Nemzetközi szinten több adatközlés is érdekes lehet, hétfőn jön ki a fogyasztói árak januári alakulása EU-s és amerikai szinten. Az Egyesült Államok ipari és feldolgozóipari beszerzési menedzser indexe szintén, illetve az ipari árak is januárról. Szintén közlik az amerikai termelői árak változását, és következő napokban a foglalkoztatási adatokra, a munkanélküli kérelmek számára és az átlagos órabérre is fény derül. Az uniós infláción túl az EU maginflációs adatát is ismertetik, a termelői árindexszel egyetemben.