Érkeznek a bizonyítványok: kiderül, milyen osztályzatokat kapott a kormány

Az elmúlt héten kiderült, hogy tizedével több adót szedett be az állam, ahogy azt is megtudtuk, hogy továbbra is gödörben van az ipar és az építőipar is. Az előttünk álló napokban számos adatot közöl majd a KSH: érkeznek munkaerőpiaci és kereseti statisztikák, valamint kiderül majd az is, hogyan alakultak a beruházások az év első hónapjaiban. Heti makrogazdasági összefoglaló.