Minimális erősödéssel indult a csütörtök a forint piacán, egy euróért 407,5 forintot kérnek, a dollárt pedig 391-en jegyzik. Egyelőre visszafogott hatással bír, hogy a KSH reggeli bejelentése szerint a magyar gazdaság kikerült a technikai recesszióból, miután negyedéves összevetésben fél százalékkal bővült a GDP.

„Ezzel együtt a gazdasági teljesítmény bő két éve stagnál hazánkban, ami tökéletesen kirajzolódik a főbb fogyasztói és üzleti bizalmi indexek alakulásában. E tekintetben kifejezetten kedvezőtlen, hogy januárban a mutatók többsége alulmúlta decemberi alacsony értékét is. Vagyis ez alapján érdemi fellendülésről egyelőre továbbra sem beszélhetünk” – fogalmazott Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője.

A BUX 250 pontos pluszban indította a kereskedést, de ennek sincs igazán sok köze a magyar GDP adathoz. A blue chip részvények vegyesen kezdték a napot, a forgalom is alacsony, az OTP-Richter páros próbálkozik emelkedéssel. Egy fél százalékos gazdasági növekedésről szóló adat alapesetben rossz hír lehetne a magyar tőzsdén jegyzett cégeknek, hiszen ökölszabály szerint azt jelentené, hogy körülbelül ennyivel nőtt a hitelezés az országban, illetve ennek megfelelően alakulhatott a kereslet a dízel típusú üzemanyagokra. De az OTP és a Mol árfolyammozgásáért szerencsére nem csak a magyar gazdasági folyamatok felelősek, hanem azok a piacok is, ahol a cégek jelen vannak, például az OTP profitjához is kétharmad arányban már a régiós leánybankok járulnak hozzá.

A forint a jelenlegi szintekről akár tovább erősödhet. A magyar kamat (amely változatlanul 6,5 százalék) ugyanis vonzóbbá válhat, ha a várakozásoknak megfelelően csütörtök délután 25 bázispontos kamatvágást hajt végre az Európai Központi Bank. Erre minden esély megvan, hiszen az eurózónában sikerült visszaszorítani az inflációt (decemberben 2,4 százalékra), közben a növekedési kilátások nem túl erősek. Ám mivel a 25 bázispontos vágás biztosra vehető, annak hatása már be lehet árazva a 407-408 közötti árfolyamban.

Ugyanakkor a GDP adatok, amelyek bár nem mutattak dinamikus növekedést, de jobban alakultak a vártnál, még támaszt jelenthetnek a forintnak.