Sokan csalódhattak, akik a fekete péntekre időzítve akartak új számítógépet venni, és az sem számíthat az árak csökkenésére, aki esetleg karácsonyra tervezett PC-t vásárolni.

Az elmúlt hetekben több számítógép-alkatrész ára annyira megugrott, hogy az új gépek bolti ára akár 10-20 százalékkal is magasabb lett. Az áremelkedés leginkább a memóriamoduloknak (RAM) és a háttértáraknak köszönhető, amelyek a korszerű, főleg játékra szánt PC-k árát jelentősen megdobták - írta a G7.

A memóriamodulok közül a DDR5-ös típusok ára emelkedett a leglátványosabban, de a régebbi DDR4-es modulok ára is nőtt. A háttértárak - merevlemezek és SSD-k - ára szintén emelkedett, bár kisebb mértékben, így a teljes PC-összeállítás is drágább lett.

A drágulás fő oka a világpiaci kereslet növekedése: a memóriákra és háttértárakra nagy szükség van a mesterséges intelligencia (MI) adatközpontjaiban, ahol óriási mennyiségű gyors memória és háttértár kell a gépi tanuláshoz és az adatelemzéshez. A gyártók ezért a fogyasztói piac helyett inkább az MI-ipar igényeit szolgálják ki, ami szűkíti a PC-piac kínálatát.

A szakértők szerint a fogyasztói árak további növekedése 2026-ban sem kizárt, mivel a gyártók továbbra is az MI-piacot részesítik előnyben a hagyományos PC-piaccal szemben.

Ez a folyamat nemcsak az asztali számítógépeket érinti: előrejelzések szerint egyes laptopok, konzolok és okostelefonok ára is emelkedhet, a drágulás különösan a gamer PC-ket sújthatja.