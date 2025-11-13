A Trenkwalder évente két alkalommal méri fel Magyarországon a versenyszférában dolgozó 500 munkavállaló fizetésével, illetve jelenlegi munkahelyével kapcsolatos attitűdöket, az októberi kutatásból kiderül: a fizetésükkel elégedetlen válaszadók aránya egy év alatt hat százalékponttal, 49-ről 55 százalékra emelkedett.

A tavalyi 52 százalék helyett a megkérdezettek mindössze 48 százaléka tervezi, hogy egy éven belül munkahelyet váltana, ha lehetősége nyílik rá.

Az alkalmazottak 65 százaléka érzi úgy, hogy beszűkültek az elhelyezkedési lehetőségei.

A fizetésüket keveslők 44 százaléka 20 százalékon belüli emelésre is megelégedne, további 31 százalékuk 20–30 százalék közötti pluszt tartana megfelelőnek.

Év közbeni béremelésről októberben mindössze 15 százalék számolt be, a többség legkorábban januárban várhat emelést.

Év végi bónuszra a válaszadók 40 százaléka számít: 68 százalékuk a tavalyihoz hasonló összeget, 17 százalék többet, 15 százalék kevesebbet vár.

A biztos munkahelyet a válaszadók 74 százaléka előnyben részesíti a magasabb bérrel szemben.

A válaszadók 68 százaléka optimistán tekint a következő évre, és úgy véli, hogy 2026-ban javulhat az anyagi biztonsága, ha a jelenlegi munkahelyén marad.

„Bár a bérek továbbra is az inflációt meghaladó mértékben emelkednek, a reálértékük idén már csak 3–4 százalékkal nő, szemben a tavalyi 10 százalék körüli szinttel” - magyarázza a Portfolio beszámolója szerint Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. Hozzátette: a munkavállalók többsége továbbra is a korábbi inflációs évek béremelési ütemét várja, mivel a bérek értékének növekedését csak késleltetve érzékelik, és a korábbi inflációs hatások csak mostanra tudtak kiegyenlítődni.