Az elmúlt öt év alatt közel 90 ezerrel nőtt az egyéni vállalkozók száma az OPTEN adatai szerint, így mára ők alkotják a hazai vállalkozói kör legnépesebb részét. 2025 októberére az egyéni vállalkozók száma elérte a 646 ezret, közülük 557 ezer aktív, ami azt jelenti, hogy ma már több aktív egyéni vállalkozó működik, mint társas vállalkozás. A szüneteltetett vállalkozások aránya 2024-ről 2025-re 16-ról 13,7 százalékra csökkent, ami a stabilabb működést jelzi.

A Piac&Profit azt írta, hogy a növekedés széles körű: a szakmai, tudományos és műszaki szolgáltatások területén közel 95 ezer egyéni vállalkozó tevékenykedik, hasonlóan magas számot regisztrálnak az egyéb szolgáltatásokban is. A trend mögött a home office jelenléte, a projektalapú és rugalmas, önálló munkavégzés iránti igény áll, miközben a társas vállalkozások magasabb működési költségekkel, bonyolultabb szabályokkal és lassabb alkalmazkodással küzdenek.

A 11 pontos kormányzati adó- és adminisztrációcsökkentő csomag több ponton enyhíti az egyéni vállalkozók terheit. Emelkedik az alanyi áfamentesség határa, csökken a főállású vállalkozók járulékterhelése, és a NAV automatizálja a biztosítottak bejelentését, így kevesebb bevallási kötelezettség terheli a vállalkozókat.

„Az adatok alapján az egyéni vállalkozások szerepe érezhetően felértékelődött. A most elfogadott adó- és adminisztrációcsökkentő intézkedések a legkisebb szereplők működését tehetik kiszámíthatóbbá, ami segítheti a vállalkozói aktivitás stabilizálódását. A következő időszakban az lesz a döntő, hogy ezek a változások érezhető könnyebbséget hoznak-e a mindennapi működésben” - mondta Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője.