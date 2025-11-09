Somlai-Fischer Ádám: Nem vágytunk nagy fekete autóra, csak arra, hogy valami értékeset adjunk

Stockholmban végzett építészként és médiaművészként dolgozott eredetileg Somlai-Fischer Ádám. Sokszor prezentálta az alkotásait, és számára mindig az volt ennek a természetes módja, ahogy a Prezi is működik. A fordulat akkor következett be, akkor egyre inkább arról kezdték el kérdezni őt, milyen szoftverrel ksézítette el a prezentációit. Az Economx Exclusive új sorozatában Pogátsa Zoltán közgazdász és szociológus nemzetközileg sikeres magyar vállalatok alapítóit kérdezi arról, hogy a sokat vitatott hazai vállalati környezetben hogyan lehet sikeres céget működtetni.

Somlai-Fischer Ádámnak nem volt terve startupot alapítani, elmondása szerint egy jól működő karrierje volt, számára nagyon izgalmas interaktív térbeli installációkat készített szerte a világon. Akkor tanult meg programozni egy picit, amikor az egyik barátjával egy izgalmas weboldal készítésén ötleteltek Barcelonában. Az „ős-Prezi″ Flash-ben készült, és mindössze 8 kódsorból állt.

„Programozni nem nehéz. Van egy rossz mítosz körülötte, szerintem egy nagyon könnyen szórakoztató és vidám dolog” – mondta Somlai-Fischer.

A fordulat akkor következett be, amikor a közönség az alkotásai helyett egyre inkább arról kérdezte, milyen prezentációs szoftvert használt. Ekkor kezdett neki összeállni a kép, hogy ez másoknak is releváns lehet. Körülbelül ekkor alapították meg páran a Kitchen Budapestet, ami a Magyar Telekomnak egy innovációs laborja volt. „Már egy 'ősprezivel' adtam el az ötletet az akkori vezetőségnek.” – tette hozzá.

A Prezi alapítója szerint a Telekom nagyon vágyott rá, hogy innovatív, friss energiákat lásson, azonban nem volt befektetői ága, így nem is állt készen, amikor a Prezi elindult, hogy komolyan be tudjon szállni. Ezért igazából az inkubátor ötletét ők kezdeményezték. Elmondása szerint nagyon szerettek volna egy fiatal, egyetemistákból álló kreatív, alkotói térben dolgozni, hogy az ötletek ne veszenek el, hanem legyen belőlük valami.

Kiemelte, hogy ahogy ő, úgy az alapítótárs Árvai Péter és Halácsy Péter is arra vágyott, hogy valami olyat hozzanak létre, ami másoknak értéket teremt.

„Úgy sétáltunk bele ebbe, hogy mi nem szeretnénk nagy fekete autót, vagy nagy hajót, nem ilyenek voltak a vágyaink.” – szögezte le.

Kiemelte, hogy Halácsy Péter kiemelten arra fókuszált, hogy az ötlet eljusson oda, hogy aztán legyen esély hatni, többek között ő intézte el, hogy a TED a Prezibe fektessen, holott korábban sosem fektettek semmibe.

Somlai-Fischer leszögezte, sokat segített nekik abban, hogy globális léptékben gondolkozzanak, hogy már rendelkeztek nemzetközi tapasztalatokkal. Bár Magyarországon szerettek másokkal együtt alkotni, értették a nemzetközi nyelvet, elmondása szerint pedig ha ez nagy általánosságban Magyarországon is így lenne, akár több hasonlóan sikeres startup indulhatnak.

„Amikor még egy pici egyszobás kft. voltunk itt Budapest belvárosában, kaptunk egy levelet San Francisco városától, egy hivatalos felkérést, hogy költözzünk oda, mert ott nagyon jó a startupoknak és ilyen programok vannak. És belegondolsz abba, hogy mi kellene ahhoz, hogy a magyar startup segítő intézet egy hasonlóan távoli pici városban észre vegyen egy kis céget, és arra kéri őket, hogy költözzenek Budapestre, mert itt jó asztalt kaptok.“ – mondta.