A védjegyes magyar termékek választásának fontosságára hívja fel a diákok figyelmét a Magyar Termék Nonprofit Kft. és a Naszálytej Zrt. közös edukációs programja, amelyet a fenntarthatósági hét keretében indítottak el. A hazai áruk könnyű és egyértelmű azonosíthatóságát biztosító Magyar Termék védjegy témaköre 2024 őszétől szerepel az általános iskolai tantervben – a most induló ismeretterjesztő program még magasabb szintre emeli a védjegyekkel kapcsolatos tudásanyag elsajátítását.

A programmal elsősorban az általános iskolák tanulóit kívánják megszólítani, egyszersmind tanáraikat is támogatják a védjegyekről szóló ismeretek hatékony átadásában. A tananyagban kreatív csoportfeladatok, játékos tesztek is és kvízek is szerepelnek. Nemcsak most használhatják a segédanyagot a pedagógusok, hiszen a program hivatalos oldalán folyamatosan elérhető mostantól.

„A Magyar Termék Nonprofit Kft. célja, hogy már fiatal korban megismertesse a diákokkal a védjegyes magyar termékek választásának fontosságát. A tudatos vásárlás a jövő alapjait képezik, és az edukációs programunk egy lehetőséget ad arra, hogy a diákok nemcsak a hazai termékeket, hanem a fenntarthatóságot is megértsék. Jelentős lépést tettünk abba az irányba, hogy ezzel a programmal a következő generáció még tudatosan és felelősen választ majd a boltban” – mondta Benedek Eszter, a Magyar Termék ügyvezetője.

„Az edukációs program támogatása számunkra nemcsak társadalmi felelősségvállalás, hanem egy lehetőség is arra, hogy már az iskolapadban jó alapot adjunk a környezetbarát döntésekhez” – hangsúlyozta Péter Katalin, a Naszálytej Zrt. marketingvezetője.