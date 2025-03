A PENNY Magyarország a magyar gazdaság erősítéséhez is hozzájárul, többek között azzal is, hogy stabil és megbízható kereskedelmi partnerként támogatja a hazai zöldség- és gyümölcstermelőket. A kiszámíthatóság kulcsfontosságú a hosszú távú, fenntartható növekedés szempontjából, hiszen enélkül a termelők jövőbeni beruházási lehetőségei is ellehetetlenülnek.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy partnereink éppúgy számíthassanak ránk a bőséges terméshozamú időszakokban, mint a szűkösebb szezonok során, amikor az áru mennyisége korlátozottabb. A partnerekkel kialakított hosszú távú együttműködéseknek hála a gazdák már a vetőmagok és a palánták beszerzésekor tudják, hogy a megtermelt áru számára biztos felvevőpiac áll rendelkezésre

– mondta el a PENNY beszerzési csoportvezetője.

Bár a szezon kezdetén a nemzetközi piacokon még túlkínálat tapasztalható (például a spanyol, olasz, török, egyiptomi, albán és marokkói termékekből), a PENNY tudatosan a magyar termelőket részesíti előnyben az importárukkal szemben. Fontos kiemelni, hogy a PENNY évről évre elsőként hozza forgalomba a magyar termést, amelyet a hazai termelők is egyre inkább értékelnek, így ők is elsőként az áruházláncot keresik meg együttműködés céljából.

A PENNY a magyar termékek előnyben részesítésével nem csupán a hazai termelőket és vásárlókat támogatja, hanem hozzájárul a külkereskedelmi mérleg javításához is, így elősegítve a magyar gazdaság erősödését.

Innen érkeznek a közkedvelt zöldség-gyümölcsök

A PENNY beszállítói hálózata Magyarország teljes területét lefedi. Érdekesség, hogy a két legtávolabb eső partnerük 550 kilométerre, több mint 5 órányi autóútra van egymástól. A legtöbb termelő a dinnye, a paprika, a paradicsom, az uborka tekintetében Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés vármegyében találhatóak. A nagyobb alma termelők pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Hajdú-Bihar vármegyében lelhetőek fel.

A magyar zöldségek szezonja elkezdődött, első körben a friss itthonról válogatott fejes saláta, fürtös bébiszilva paradicsom, a magyar tv paprika, a hegyes erős paprika és a kígyóuborka széles választékával lehet találkozni a boltok polcain, méghozzá pénztárcabarát áron. Március közepétől már a magyar retek és a lila csemegehagyma is megtalálható lesz a kínálatban, időről-időre pedig érkeznek az újabb vitaminforrások.

A PENNY polcaira a legnagyobb mennyiségben érkező hazai termékek közül kiemelkedik a görögdinnye, amelynek 90-95 százaléka magyar termelőktől származik.

Természetesen vannak olyan termelő partnerek is, akik olyan mértékű és fejlettségű logisztikai és tárolási kapacitással bírnak, hogy az importszezonban is lehet velük dolgozni.

Forrás: PENNY Magyarország Kép: Gáti Péter, a PENNY beszerzési csoportvezetője

A gyümölcsök esetében az import szezonon kívül a hazai piac teljesen képes ellátni az alma, körte és görögdinnye iránti keresletet. A zöldségeknél pedig szinte teljes egészében a hazai termelőkre támaszkodik a PENNY, így csak szélsőséges időjárási viszonyok – például a súlyos aszály vagy túl sok csapadék – esetén jöhet szóba az import beszerzésre.

Az utóbbi években a hazai szezon egyre korábban indul, amit részben a klímaváltozás, részben pedig az olyan innovatív termesztési megoldások tesznek lehetővé, mint az üvegházi és precíziós termesztés, illetve a kókuszroston alapuló termesztési technológiák

– mondta el Gáti Péter.

Általánosságban elmondható, hogy március 15. környékére a magyar termelők a zöldségek életciklusától függően fokozatosan váltják fel az importot, és a szezon során egyre több helyi termék található meg a boltok polcain.

Idén a húsvét április közepére-végére esik, ami azt jelenti, hogy ha március második felében és április elején stabilan megmaradnak a nappali 17-18 fokok, és az éjszakai hőmérséklet sem csökken tartósan 5-7 fok alá, akkor az elmúlt hetek hidegebb időjárása nem befolyásolja negatívan a szezon indulását, és a PENNY polcaira jelentős mennyiségű hazai zöldség kerülhet az ünnepi időszakra.

Fontos szempont a környezettudatosság

A PENNY egyik legnagyobb lépése az ökológiai lábnyom csökkentésére a beszerzés során, hogy IFCO rekeszekben szállítanak partnereik – ha ez megoldható – ezáltal amennyire csak tudják, csökkentik a kartonok használatát a zöldség-gyümölcs kategórián belül.

Fontos még kiemelni a Girbe-Gurba „projektet” is, amellyel a nem szabványos méretű/formájú, tehát girbe-gurba zöldségek és gyümölcsök átvételével támogatják a magyar gazdákat, ezzel egy időben pedig kedvezőbb árat biztosítanak a vásárlóiknak.

A hazai termelők előtérbe helyezésével csökkentik azon eladott termékek mennyiségét, amelyek messzebbről érkeznének. Tehát, amit a termelő leszed az egyik napon, az másnapra a PENNY valamelyik raktárában van, a rákövetkező reggel vagy délután pedig már a boltokban. Ez mind logisztika-, bolt- és raktárfüggő, de általánosságban elmondható, hogy a zöldség vagy gyümölcs leszedése és a polcra kerülés között maximum 1,5-2 nap telik el.

Ezt választják a fogyasztók

A vásárlók egyre tudatosabbak, szívesebben választják a magyar termékeket, de a PENNY tapasztalatai szerint még mindig a minőség a fő indíttatás, ami egyben a termék megjelenését/kinézetét, illetve ízélményét is jelenti.

A PENNY-nek szívügye a hazai termékek népszerűsítése, amely kapcsán indult az „Itthonról válogatva” kampány is a zöldség-gyümölcs kategóriában.

Mindenesetre a fogyasztói trendek és a vásárlói visszajelzések alapján egyértelműen elmondható, hogy növekvő igény van a hazai termékekre, ezért is bővíti kínálatát folyamatosan a PENNY.

Gáti Péter kiemelte, a hazai termékek továbbra is stratégiai fókuszban maradnak a PENNY-nél, emellett pedig folyamatosan erősítik a beszállítói együttműködéseiket is. Az áruházlánc célja, hogy a lokális ellátási láncok fejlesztésével és a tudatos vásárlás ösztönzésével tovább növelje a magyar termékek iránti népszerűséget.