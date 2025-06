Debreceni áruházában indította el lokális beszállítói programját az Auchan Magyarország Kft. együttműködve a Magyar Termék Nonprofit Kft.-vel, a kezdeményezést támogatja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is – jelentették be a szervezők csütörtökön a programindító sajtótájékoztatón.

Nagy Attila, az Auchan értékesítési igazgatója fontos célnak nevezte, hogy az áruházaik térségében lévő termelők, alapvetően a kis- és középvállalkozások termékei felkerülhessenek az áruházaik polcaira.

Jelenleg egy-egy áruházuknak mintegy 300 millió forintos beszerzése van lokális termelőktől, ezt a számot szeretnék 6-8-szorosára növelni

– jelezte az MTI érdeklődésére.

Nagy Attila elmondta azt is, hogy jelenleg áruházaikban mintegy 46 ezer terméket forgalmaznak, ennek felel élelmiszer, aminek a 86 százaléka Magyarországon megtermelt, illetve előállított élelmiszer.

Hozzátette: a csaknem hatezer Magyar termék védjeggyel ellátott termékből 1200-at forgalmaznak, köztük 126 saját márkás terméküket. A saját márkás termékeket szeretnék összekapcsolni a most elindított lokális beszállítói programmal, és a jövőben akár országos beszállítókká is válhatnak a kistermelők – mondta. Hozzáfűzte, hogy a program debreceni nyitórendezvényén beszállítói fórumot is tartanak mintegy félszáz környékbeli termelő részvételével.

A lokális beszállítói programban együttműködő Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője, Benedek Eszter azt mondta,

260 vállalattal állnak kapcsolatban, amelyeknek az összárbevétele 4500 milliárd forint, és 48 ezer embert foglalkoztatnak.

Ezek a cégek állítják elő a hatezer Magyar termék védjegyes terméket, amelyek egy ezer fős kutatás eredménye szerint igen népszerűek a vásárlók körében. A megkérdezettek több mint 90 százaléka ismeri és vásárolja is a védjegyes árukat, amelyekkel szemben elvárás, hogy magyar alapanyagokból készüljenek, kiváló minőségű, megbízható, ellenőrzött termékek legyenek, amelyeket magyar munkaerő készít – sorolta Benedek Eszter.

Papp Zsolt, a NAK elnöke jelezte: támogatják az egyedülálló kezdeményezést, a termelők és a kiskereskedők együttműködését, mert egyrészt fontos, hogy a helyi termelők új piacokhoz jussanak, másrészt az is, hogy a helyi ízekkel megismerkedhessenek a vásárlók.

Elmondta, hogy a NAK kampányt indított a magyar termékek megismertetése érdekében, hogy a fogyasztók tapasztalhassák, az agrárium képes kiváló minőségű alapanyagokkal kiszolgálni az itthoni és a határon túli fogyasztókat.

A program indítása kapcsán Nagy Attila az MTI-nek megerősítette: az 5400 főt foglalkoztató Auchan Magyarország Kft. értékesítési nettó árbevétele tavaly 366,312 milliárd forint volt, az előző évben 368,639 milliárd. Adózás utáni eredményük tavaly 6,894 milliárdra nőtt a 2023. évi 586 millió forintról.