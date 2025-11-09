A Louis Vuitton tömegeket vonzó, hihetetlenül látványos, hajó alakú sanghaji üzlete egy kísérlet arra, hogy a cég túlélje a vihart a kínai luxuspiac hullámzó vizein, amely egykor a globális növekedés motorja volt, mára a bizonytalanság forrásává vált a világ legnagyobb márkái számára.
A Louis Vuitton nem hozta nyilvánosságra a sanghaji hajójának költségeit, amelyen kiállítást is tartanak, többek között egy robotkart, amely vintage Louis Vuitton bőröndök zsanérjait teszteli, egy kávézót és egy ajándékboltot, ahol kis kézitáskák vásárolhatók 700 ezer forintnyi összegért.
A csoport tulajdonosa, az LVMH azt nyilatkozta, hogy a márka – bár alacsony bázisról indulva – a harmadik negyedévben 7 százalékkal növelte az eladásokat Kínában az előző évhez képest.
A Financial Times felidézte, hogy a kétezres évek elejétől Kína volt a luxusipar növekedésének motorja, mivel a gyors gazdasági növekedés táplálta a növekvő középosztályt, amely szívesen fitogtatta új vagyonát. A Boston Consulting Group becslése szerint a Covid-19 világjárvány kitörésekor az ország a globális kereslet egynegyedét tette ki.
Miután azonban Kína szigorú Covid-zárlatai hirtelen véget értek 2022-ben, a fogyasztói kiadások fellendülése sokkal kisebb volt a vártnál, ami súlyosan érintette a globális luxuspiacot, amely 2024-ben, 15 év után először lassult le.
„A fellendülés idején a márkák túlzásba estek, és túl sok várost fedtek le”
– mondta Nick Bradstreet, a Savills ingatlanügynökség ázsiai-csendes-óceáni kiskereskedelmi vezetője.
„Érthető, hogy az LVMH ezt akkor tette, amikor a piac zuhanóban volt...A hajó szórakoztató és izgalmas azoknak, akik látták a TikTokon, de valószínűtlen, hogy a Hermès vagy a Chanel egy óceánjárót parkoltat egy város közepén?”
– mondta a Financial Timesnak az iparág egyik veteránja. A Bain becslései szerint a luxuscikkek globális piaca várhatóan 0-4 százalék között növekszik idén, 1996 és 2024 között ez az ütem évi 5-6 százalék volt.
