A Louis Vuitton tömegeket vonzó, hihetetlenül látványos, hajó alakú sanghaji üzlete egy kísérlet arra, hogy a cég túlélje a vihart a kínai luxuspiac hullámzó vizein, amely egykor a globális növekedés motorja volt, mára a bizonytalanság forrásává vált a világ legnagyobb márkái számára.

Louis Vuitton nem hozta nyilvánosságra a sanghaj i hajójának költségeit, amelyen kiállítást is tartanak, többek között egy robotkart, amely vintage Louis Vuitton bőröndök zsanérjait teszteli, egy kávézót és egy ajándékboltot, ahol kis kézitáská k vásárolhatók 700 ezer forintnyi összegért.

Turisták a francia luxusóriás, a Louis Vuittont (LV) hajó alakú üzlete előtt Sanghajban, Kínában Kép: Getty Images / Costfoto / NurPhoto

A csoport tulajdonosa, az LVMH azt nyilatkozta, hogy a márka – bár alacsony bázisról indulva – a harmadik negyedévben 7 százalékkal növelte az eladásokat Kínában az előző évhez képest.

A Financial Times felidézte , hogy a kétezres évek elejétől Kína volt a luxusipar növekedésének motorja, mivel a gyors gazdasági növekedés táplálta a növekvő középosztályt, amely szívesen fitogtatta új vagyonát. A Boston Consulting Group becslése szerint a Covid-19 világjárvány kitörésekor az ország a globális kereslet egynegyedét tette ki.

Miután azonban Kína szigorú Covid-zárlatai hirtelen véget értek 2022-ben, a fogyasztói kiadások fellendülése sokkal kisebb volt a vártnál, ami súlyosan érintette a globális luxuspiacot, amely 2024-ben, 15 év után először lassult le.

„A fellendülés idején a márkák túlzásba estek, és túl sok várost fedtek le”

– mondta Nick Bradstreet, a Savills ingatlanügynökség ázsiai-csendes-óceáni kiskereskedelmi vezetője.

„Érthető, hogy az LVMH ezt akkor tette, amikor a piac zuhanóban volt...A hajó szórakoztató és izgalmas azoknak, akik látták a TikTokon, de valószínűtlen, hogy a Hermès vagy a Chanel egy óceánjárót parkoltat egy város közepén?”

mondta a Financial Timesnak az iparág egyik veteránja. A Bain becslései szerint a luxuscikkek globális piaca várhatóan 0-4 százalék között növekszik idén, 1996 és 2024 között ez az ütem évi 5-6 százalék volt.

