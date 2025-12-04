A Prada kedden bejelentette, hogy 1,38 milliárd dollárért felvásárolta a Versace-t, így két nagy olasz luxus divatház került egy tető alá – írja a BBC.

Az üzlet bővíti a márka portfólióját, ami fontos, ha a cég olyan riválisokkal akarja felvenni a versenyt, mint a francia LVMH – amely a Louis Vuitton mellett a Dior és a Fendi tulajdonosa is.

A cég közlése szerint az eladásból származó bevételek hozzájárulnak a Capri Holdings, a Versace korábbi anyavállalatának adósságcsökkentéséhez.

Donatella Versace márciusban lemondott a márka kreatív igazgatói posztjáról, miután 27 évet töltött a divatcégnél, amely elbűvölő stílusáról és ikonikus Medúza-fej logójáról ismert.

Testvére meggyilkolása után vette át a cég vezetését 1997-ben. Most pedig helyét Dario Vitale vette át, aki korábban a Prada fiatalokra orientálódott luxusmárkája, a Miu Miu tervezési igazgatója volt.

A most rögzített ár jóval alacsonyabb a 2,15 milliárd dollárnál, amelyet a Capri Holdings 2018-ban fizetett a Versace megvásárlásáért.

A Prada kedden egy rövid, egy soros nyilatkozatban közölte, hogy sikeresen lezárta a Versace felvásárlását, miután megkapta az összes szükséges hatósági engedélyt.

John D Idol, a Capri vezérigazgatója közölte: a vállalat más márkáira fog összpontosítani, köztük a Michael Korsra és a Jimmy Choo-ra.