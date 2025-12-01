2025 III. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 1,4 százalékkal bővült, importja 4,1 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest.

Az aktívum 3,9 milliárd euró volt, 415 millió euróval több a 2024. III. negyedévinél.

Az előző negyedévinél az export értéke 14, az importé 7,8 százalékkal, a többlet összege pedig 812 millió euróval volt nagyobb.

2025. III. negyedévben:

Az export értéke 10,3 milliárd euró (4,1 ezer milliárd forint), az importé 6,3 milliárd euró (2,5 ezer milliárd forint) volt.

A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 3,9 milliárd euró (1,6 ezer milliárd forint) volt.

A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 1843 millió, a szállítási szolgáltatások 904 millió, az üzleti szolgáltatások pedig 576 millió euróval járultak hozzá a III. negyedévi aktívumhoz.

Szolgáltatásexportunk 66, -importunk 74 százalékát az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le: ebben a viszonylatban 2,1 milliárd eurós többlet keletkezett.

Legfontosabb partnerünk továbbra is Németország, mellyel szemben az összforgalom 19 százaléka realizálódott.

A második helyen az Egyesült Államok, a harmadikon Ausztria áll, hozzájuk a szolgáltatáskereskedelem 8,5, illetve 7,3 százaléka kapcsolódott.

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 38 százalékot (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 19 százalékot) tett ki, de jelentős volt még a turizmus 29 és a szállítási szolgáltatások 24 százalékos részesedése is.

Az importban is az üzleti szolgáltatások domináltak 53 százalékos részaránnyal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 26 százalék volt), miközben a szállítási szolgáltatások 25, a turizmus 18 százalékkal részesedett a teljes importforgalomból.

A 2025. január–szeptemberi időszakban a kivitel értéke 27 milliárd euró (11 ezer milliárd forint), a behozatalé 18 milliárd euró (7,2 ezer milliárd forint) volt. Ugyanebben az időszakban a kivitel értéke 0,6 százalékkal (157 millió euróval), a behozatalé 4,6 százalékkal (865 millió euróval) csökkent.