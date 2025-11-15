3-5 év múlva a könyvelés nagy részét már nem emberek, hanem automatizmusok végzik majd. Míg bizonyos pozíciók megszűnhetnek, a jelentősebb rendszerszemléleti tapasztalattal, informatikai tudással is felvértezett, tapasztalt könyvelő és bérszámfejtő szakemberek nagyobb értéket jelenthetnek a cégek számára. Visszafogottabb bérnövekedés és bővülés várható a szakmában az elmúlt 3-5 évhez viszonyítva.

A pénzügyi-számviteli szakmára az utóbbi időszakban leginkább a bizonytalanság volt jellemző, hiszen a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) már tavaly arról adott tájékoztatást, hogy becslésük szerint 15-25 év távlatában várható a könyvelés megszűnése előbb a kkv-knál, majd a nagyvállalatoknál – írja a HRPortál. Csomós István, az ICT Európa operatív igazgatója szerint a korábbi előrejelzések a mindennapokban eddig nem valósultak meg, viszont a bizonytalanság jelentős.

„A legnagyobb kérdés, hogy mekkora lesz a munkaerőigény. A könyvelői munka azonban mindenképpen meg fog változni. Nagyjából 3-5 év múlva a tranzakciók könyvelése már emberi részvétel nélkül, rendszerek között fog zajlani, hiszen várhatóan a számla kiállításától, az elküldésén át, a lekönyvelésig és a pénzügyi kiegyenlítésig a folyamat automatizált lesz” – mondta. Az is kérdés, hogyan lesz a szakmában új generáció, ha az alacsonyabb lépcsőfokok kimaradnak.

Ugyanakkor továbbra is szükség lesz emberre ahhoz, hogy paraméterezze, azaz beállítsa, ellenőrizze vagy átalakítsa az automatikus folyamatokat, új tranzakciókat állítson be, ha szükséges, hibákat és kivételeket kezeljen.

Az emberi munkát, legalábbis ilyen távlatban nem lehet még kiváltani.

Viszont magasabb szintű tudásra, rendszerben gondolkodásra és informatikai ismeretekre lesz szüksége a szakembereknek, mert nem az adatrögzítés, hanem a rendszerek paraméterezése, a folyamatok értése és átlátása lesz a feladat – hangsúlyozta Csomós István.

A mesterséges intelligencia témakörével foglalkozni kell, a fejlettségének megfelelően használni. Mindehhez pedig szükség van a képzések változására, aminek egyetemi és felsőfokú szakképzési szinten már most történnie kéne, de ezt még nem igazán tapasztalják.

Az elmúlt években jelentős bérnövekedés történt a szakmában.

A könyvelés versenyképes tudott maradni a fizetések szempontjából az elmúlt 3-5 évben. Ugyanakkor a cégvezető úgy véli, hogy 2026-ban visszafogottabb béremelés várható a szektorban éppen a bizonytalansági tényezők és az automatizáció következtében. Így a meglévő csapatok megtartása is egyszerűbb.Hosszabb távra azonban nehéz jósolni, de mint mondta, megtörténhet, hogy az alacsonyabb pozíciók megszűnnek, míg a magasabb szinteken akár jelentősebb bérnövekedés is bekövetkezhet.

Ezeket a tendenciákat erősítette meg a Hays Salary Guide kiadványának a pénzügy-számviteli területtel foglalkozó elemzése is. A szektorban egyre komplexebb munkakörök alakulnak ki, így a munkavállalók tudásának folyamatos fejlesztésére van szükség, és a digitális készségek iránti kereslet jelentős mértékben növekszik.