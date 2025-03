A lengyelországi jegyzésű Globe Trade Centre (GTC) ingatlanfejlesztő cég, mely az MNB-alapítványok pénzét kezelő Optima Befektetési Zrt. többségi tulajdonában áll, rendkívüli tőzsdei esést produkált: az elmúlt 5 napban 8 százalékot csökkent a részvényárfolyama, a 2026-os lejáratú eurókötvények kamatlába pedig egy hét alatt 8,4-ről 13 százalékra ugrott.

Az Optima körüli kavarás és az alapítványokból hiányzó százmilliárdok miatt kérdéses, hogy a GTC zökkenőmentesen képes-e megújítani 500 millió eurós kötvényét

– fogalmazta meg a Bloombergnek Cezary Bernatek, az Erste Group Bank AG elemzője, aki szerint a fejlesztő „jelenleg jó úton jár a refinanszírozás felé”. A varsói vállalat péntek késő esti közleményében azt írta, az Optima helyzetének nincs „közvetlen” hatása működésére, pénzügyi helyzete továbbra is erős.

A hírek szerint a cég luxusingatlanokat is vásárolt az MNB-alapítványok pénzéből.

Emlékeztetnek, amióta 2020-ban az Optima többségi részesedést szerzett a vállalatban, a GTC részvényárfolyama enyhén, de stabilan csökken, és mára értékének több mint felét elvesztette. Csak ez a manőver 160 milliárd forint körüli veszteséggel járt az Optima, és végső soron a magyar adófizetők számára.

A Válasz Online szerint Matolcsy Ádám, a mostanra leköszönt jegybankelnök fia Kovács Petra fedőnéven, egy Gmail-címről irányította az MNB-s alapítványok vagyonkezelését végző, a gyakorlatban közpénz jellegét elvesztő százmilliárdok felett diszponáló cégek napi ügyeit. A napokban azonnali hatállyal lemondott a GTC Group felügyelőbizottsági tagságáról Szécsényi Bálint, de azt állítja, ennek nincs köze a Matolcsy-ügyet övező vizsgálatokhoz.

A GTC egy több mint 2 milliárd lengyel zloty értékű, a Varsói Értéktőzsdén jegyzett ingatlanfejlesztő cég, amely kereskedelmi ingatlanok fejlesztésére szakosodott: irodaházakat, bevásárlóközpontokat épít. Gyökerei az 1990-es évek közepéig nyúlnak vissza: Horvátországban, Szerbiában és Magyarországon is működik.

A magyar politikai tornádóra, ami Matolcsy György és az általa eddig vezetett MNB körül zajlik, a lengyel sajtó is rámozdult. A wyborcza.biz részletesen bemutatja az ügyet, de értelemszerűen a hazai érintettségre fókuszálva.

Az összefoglalóban rámutattak arra, hogy a magyarok 2020. április elején, vagyis már a covid idején rárepültek a lehetőségre, amikor a globális korlátozások miatt a bevásárlóközpontok, és persze az irodafejlesztők papírjai is jelentősen veszítettek értékükből: a GTC-részvények 60 százalék feletti arányát vásárolták meg a Lone Star magántőkealaptól. A vevő az Optima Befektetési alapítványhoz kapcsolódó magyarországi Optimum Ventures alap volt.

Lengyel szempontból az a külön érdekesség, hogy 2022 januárjában

nem más került be a GTC felügyelőbizottságába, mint az előző kormány kifizetőhelyeként működő Orlen olajtársaság akkori elnöke, Daniel Obajtek

– aki itt furcsa módon az OFE PZU nyugdíjalapot képviselte, amely az GTC kisebbségi részvényese. Ami viszont mindenki számára meglepő volt, hogy Obajtek 10 hónap után indoklás nélkül kilépett a testületből, miközben a megbízatása három évre szólt.

Arról azóta sem szól a fáma, hogy mi volt a hirtelen távozás oka, ahogy egyelőre az sem világos, hogy miért volt ráutalva arra a 22.700 eurós (10 millió forintos) éves jövedelemre az Orlennél kapott 2,2 zloty (211 millió) forint mellé – ráadásul egy nagy nyugdíjalap képviselőjeként.

Obajtek egyébként nagyon befolyásos ember Lengyelországban, és igencsak bensőséges kapcsolatot ápolt a Jaroslaw Kaczynski-vezette előző kormánypárttal. A PKN-Orlen olajvállalat élére is épp a PiS 2015-ös hatalomra jutását követően került

és ezért egyáltalán nem volt hálátlan politikai családjának.

Obajteket a kormányváltás után maga Donald Tusk fenyegette meg vádemeléssel. A lengyel miniszterelnök szerint a céget vezető Obajtek nem elég, hogy 1,6 milliárd zloty (145 milliárd forint) veszteséget okozott az állami cégnek, de a gyanú szerint a Hezbollah terrorszervezettel is üzleti kapcsolatba kerülhetett. Azt is felrótták neki, hogy politikai szövetségeseinek osztogatta a vállalati állásokat, illetve a kormány szolgálatába állított az Orlen által átvett 20 lengyel regionális napilapot.

Kormányváltás utáni tisztogatás az állami olajcégnél: repül alelnök is, aki egyébként rajztanár Egyre nyilvánvalóbb, hogy a hatalmas vállalat az előző kormány embereinek kifizetőhelyeként működhetett >>>

Szakértők szerint emellett áron alul adták el a Lotos-kutakat a Molnak és a gdanski olajfinomító 30 százalékát a szaúdi Aramcónak, meg persze a Mol orosz kapcsolatai és Szaúd-Arábia globálisszerepe miatt nemzetbiztonsági kockázatokat is láttak. Vizsgálat tárgya az is, hogy a 2023-as választások előtt Obajtek az üzemanyagárak direkt csökkentésével segítette Kaczynskiékat, amivel jelentős veszteségeket okozott a cégnek.

Hab persze az volt tortán, hogy gyorsan kapcsolva bejátszotta magát az Európai Parlamentbe: ezzel egyszerre meg is úszva az esetleges felelősségre vonást. Azóta Giorgia Meloni pártcsaládjában élvezi az EP-képviselőknek is járó a mentelmi jog védelmét, igaz eredendően csak tanúként akarták volna meghallgatni. Közben azóta is azt mondja, hogy semmi törvényelleneset nem tett az Orlen elnökeként és politikai boszorkányüldözést kiáltott.

Obajtek onnan lehet még ismerős, hogy

miközben fél Lengyelország a gyanús ügyekbe keveredett volt Orlen-vezért kutatta, ő közben Budapesten élte titkos luxuséletet.

Minderre ráadásul egy meglehetősen kalandos tényfeltáró nyomozás során derült fény.

A VSquare és a Frontstory.pl írása – amelyben számos Instagram-videót elemeztek ki az oknyomozók – feltárta, hogy Obajtek az Andrássy úti Karsai-palotában tartózkodhatott, befolyásos kormányzati tanácsadóval tárgyalhatott és volt, hogy napszemüvegben és baseballsapkában bepattant egy, a házhoz odaálló lengyel rendszámú Lexusba. Ám akkor cáfolta, hogy bujkálna:

azt mondta, üzleti ügyei miatt jár Magyarországra.

Daniel Obajtek természetesen jól ismeri a magyar olajipari szakembereket, sőt, magát Orbán Viktort is: 2022-ben az Orlen és a Mol nagy stratégiai megállapodást kötött, volt tehát apropója a találkozónak.

Egy további magyar érintettség és az ingatlanfejlesztés szeretete pedig nem másból, mint az EP-képviselőként leadott vagyonnyilatkozatából derült ki, azaz, hogy nemzetközi üzletfejlesztési igazgató egy magyar tulajdonú hatalmas építőipari cégcsoportnál havi 15 000 euróért. Legalábbis 2024 júliusában még az volt.