Karol Nawrocki lengyel elnök úgy döntött, hogy magyarországi látogatását kizárólag a visegrádi elnökök esztergomi csúcsára korlátozza - írta a lengyel elnöki hivatal külpolitikai irodájának vezetője az X-en.

A háttérben Orbán Viktor Moszkvába tett pénteki látogatása áll, amely sokak szerint Közép-Európa biztonságpolitikájának összehangolását kérdőjelezi meg.

Nawrocki ezzel a lépéssel elkerüli a kétoldalú tárgyalásokat Budapesten, és a hangsúlyt a régió együttműködésére helyezi, mivel a cseh, szlovák és magyar elnökkel együtt a közép-európai biztonság és a közös fellépés erősítéséről tárgyal majd az Esztergomon tartandó V4-csúcson december 3-án.

Nawrocki döntése egyértelműen jelzi, hogy Lengyelország számára a V4 egysége és a régió stabilitása elsődleges, és Orbán Viktor Moszkvába tett diplomáciai látogatása sem ingathatja meg ezt az elkötelezettséget a régiós együttműködések felé.