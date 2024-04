A német fogyasztók a 2024-es gazdasági bizonytalanság miatt jobban ragaszkodnak a pénzükhöz, mint korábban, és az elmúlt 16 év legmagasabb szintjén takarékoskodnak – derül ki a GfK és a Nürnbergi Piaci Döntések Intézetének (NIM) tavaszi kutatásából. Eszerint a fékező infláció ellenére a vásárlók költekezési hajlandósága továbbra is visszafogott, amit a magas bolti és üzemanyagárak mellett az is indokol, hogy a németek többsége az ukrajnai háború miatt is bizonytalan, ezért inkább spórolnak. Ezzel együtt a jövőbeni jövedelmi helyzetüket 2022 februárja óta most először növekvő arányban látják jobbnak, köszönhetően a közelmúlt jelentős bér- és nyugdíjemeléseinek – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.