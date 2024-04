Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Mere néven nyitna Magyarországon is üzleteket az orosz Szvetofor kiskereskedelmi lánc. A főként élelmiszereket és mindennapi használati cikkeket árusító, olcsóságáról híres „fapados” áruház három éven belül 200 üzletben szeretne 700 millió eurós forgalmat elérni hazákban. Többek között azzal, hogy húsz százalékkal alámegy a versenytársaknak.

Most azonban úgy tűnik, hogy nem eszik olyan forrón a kását, és korántsem olyan biztos az a magyarországi terjeszkedés. A Mere terjeszkedésének híre onnan származik, hogy a Haszon.hu beszámolt az e-mailről, amit az orosz üzlet küldött még február végén potenciális üzleti partnereinek.

A vg.hu illetékes kormányzati és piaci szereplőktől is érdeklődött a témában és egybehangzóan azzal a reakcióval találkozott, hogy az orosz boltóriás magyarországi megjelenéséről ők is csak a sajtóból értesültek.

A Mere sajtóosztályán pedig hiába is próbálkoztak volna, mert ahogy arról az Economx is beszámolt, ilyen nem létezik. Mint írtuk, a diszkontláncot birtokló szibériai Schneider család tagjai meglehetősen titokzatos és puritán figurák, akik mindig is kerülték a nyilvánosságot. A diszkontláncnak máig nincs se PR, se sajtó, se semmilyen kommunikációs osztálya.

Az orosz kereskedelmi szaksajtóban sincs nyoma a Mere magyarországi terjeszkedésének. Sőt, az orosz nyelvű portálokon pont arról írtak február végén, hogy az orosz tulajdonosok kivezetik és átnevezik a Mere márkanevet Európában és MyPrice név alatt próbálkoznak. Tavaly szeptemberben a Lebensmittel Zeitung is arról számolt be, hogy az Oroszországgal szembeni szankciók miatt a Mere letett nyugat-európai ambícióiról.

Ám ha ez nem lenne elég, a Mere Magyarországon is küzdhet majd a hazai szabályozási környezettel az úgynevezett plázastopból kifolyólag, amelynek értelmében a 400 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi ingatlanoknál az építés, az átalakítás és minden nem építésiengedély-köteles változtatás is egyaránt szakhatósági jóváhagyáshoz kötött.

A Mere áruházláncról és annak történetéről EBBEN a cikkünkben írtunk bővebben.