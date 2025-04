A Nemzetgazdasági Minisztérium ( NGM ) szerint a Standard and Poor’s az elmúlt időszakban rendre borúsan értékeli az európai országok teljesítményét: így történt ez hazánkkal is, a hitelminősítő ugyanis a korábbi stabilról negatívra módosította Magyarország államadósság-besorolásának kilátását. „A kormány álláspontja szerint ez az értékelés átmeneti, és az év második felében pozitív fordulat várható. A magyar gazdaság biztos alapokon áll, amit a hitelminősítő értékelése is tükröz, ezért a következő időszakban a kilátás visszakerülhet a stabil kategóriába” – közölte péntek este a tárca, mely ezt követően többek közt kifejti, hogy „a magyar belgazdasági folyamatok pozitív irányba mutatnak”, valamint részletezi azt is, hogy „az ország finanszírozási helyzete változatlan módon stabil és biztonságos, a kormány pedig továbbra is elkötelezett az erős költségvetési kontroll fenntartása mellett”.